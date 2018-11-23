網友超有感！2分鐘看見一直向前的高雄

如今的曹公圳。（記者蔡清華翻攝）

2018-11-23 12:27

〔記者蔡清華／高雄報導〕選戰最後一天，網友流傳著一部2分鐘「看見一直向前的高雄」，影片分下、兩段，各約一分鐘，紀錄大鳳山地區，以及大岡山地區的改變，片子只有文字旁白，以實景說話，讓網友超有感！

影片中包括曹公圳、林園公園、幸福公園、鳳儀書院、鳳山圳、北屋滯洪池、林園老街派出所、區區有公車，到二仁溪、茄萣海岸、典寶溪等十五座滯洪池改善水患…許許多多的改變。

民眾說，高雄20多年來的改變真的很多，很多人已經忘了過去高雄的樣子，而來嫌棄現在的高雄，說他「又老又窮」

如果大家能仔細回想，這些都是執政者的努力與用心，不應該被一場選舉給完全的抹煞。

相關影音

相關影音

過去的曹公圳。（記者蔡清華翻攝）

現在的茄萣海岸。（記者蔡清華翻攝）

過去的茄萣海岸。（記者蔡清華翻攝）

過去一雨就掩水。（記者蔡清華翻攝）

市府開闢十五座滯洪池。（記者蔡清華翻攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/