蔡壁如操作棄保？柯P撇清：回家就昏倒沒時間管這些

2018-11-23 12:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕選戰倒數24小時，台北市長柯文哲市政顧問蔡壁如近日卻爆出在LINE群組上發表「姚文智根本選不上」訊息，被質疑刻意引導棄保意圖明顯。柯文哲連日受訪皆撇清稱不知情，今再談更回以「最近累到一回家就直接昏倒，沒時間去管這些事情」，應該要問競選總部，還強調「我連看都沒有看過，真的沒有騙你啊，我沒有說謊啊，我累到已經眼睛都快睜不開了。」

蔡壁如參與的不明LINE群組，日前對話被截圖後外流，內容指出，「姚文智根本選不上，如果國民黨拿回台北市，加上新北市，人口700萬，台中跟高雄國民黨再拿走一個，至少三都加起來1000萬人口，加上彰化、雲林，還有一些人口少的縣，2020民進黨的總統還有機會嗎？台北市，無論如何不能被丁守中拿走！」事後獲證實為蔡所傳。

柯文哲今早到中山區松江市場掃街前受訪，媒體續追蔡壁如疑似在LINE訊息操作棄保一事。柯文哲繼日前稱「不清楚」，今則直接說最近每天掃街拜票，一回家就是直接昏倒，沒時間去管這些事情，應該要去問競選總部的人。

至於「有沒有跟蔡壁如溝通」、「認為蔡壁如的評論正確嗎」等提問，柯只再次說選戰打到最後，候選人忙著握手都已經沒有其他時間了，他連看都沒有看過該訊息，他強調「真的沒有騙你啊，我沒有說謊啊，我累到已經眼睛都快睜不開了。」

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