盧秀燕再提免費逛花博 網友噓爆：毫無政策規劃

2018-11-22 20:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕主張要讓台中市民無限次免費參觀台中花博，日前已被國際園藝生產協會（AIPH）打臉，還差點鬧成國際事件。她今日又重提當選後要讓台中人憑身分證免費看花博，對此，PTT網友幾乎一面倒痛批「到底一直提這個幹嘛」、「那你就不會當選了」、「毫無政策規劃」，瞬間遭噓爆。

AIPH秘書長Tim Briercliffe日前曾公開表明，AIPH對於授權台中舉辦花博感到非常高興，但若有人主張提供市民無限次數免費，則已違反AIPH政策及台中市政府與AIPH的協議約定，因此AIPH並不支持。

台中市政府也曾說明，前市府時期就知道台中花博是售票博覽會，且2012年前市長胡志強和AIPH申請的文件就有說明，當時議會專案報告也指出是收費博覽會。盧秀燕卻一再宣稱要讓台中市民無限次免費入園，由此可知她並未和AIPH溝通討論詢問過；而市府為市民爭取到的花博卡一次免費，是協商後AIPH並不反對，且第二次後要收費，並無違背收費精神。

盧秀燕要讓台中人憑身分證免費看花博先前就已多次被推翻，AIPH也站出來強調不支持且違反協議，對於選前她又重提此事，網友說，「國際花博協會，兩個月前都專程打妳臉了...」、「還在免費花博......」、「妳何苦這時又把臉湊上來？」、「花博很貴嗎」。

網友也質疑，「到底一直提這個幹嘛」、「毫無政策規劃」、「她認識的台中kmt支持者是不是都很窮啊，不然怎麼健保要補助，花博要免費」。

還有網友嘲諷「那你就不會當選了」、「又來政策買票。老人政治只會這招。」、「變相買票」，許多網友更直說是盧草包，噓聲不斷。

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