選情拉鋸 柯文哲、丁守中午後士林北投掃街拚人氣

國民黨台北市長候選人丁守中與前總統馬英九。（記者簡惠茹攝）

2018-11-22 17:13

〔記者簡惠茹／台北報導〕台北市長柯文哲和國民黨台北市長候選人丁守中，今天下午車隊掃街都不約而同到北投士林區拜票，下午4點半左右，柯文哲車隊通過士林捷運站，丁守中車隊則在北投唭哩岸站附近，下午5點多，丁守中的車隊剛通過新北投站，柯文哲車隊隨後趕上，搶票火藥味濃厚。

丁守中從昨天開始展開車隊掃街行程，柯文哲則是今天下午開始，丁守中在前總統馬英九的陪同下，今回防老家士林北投區，丁的妻兒也都現身車隊中，幫忙丁守中拜票。

柯文哲和丁守中目前選情拉鋸，雙方選前在北投士林交鋒拚人氣，丁守中陣營在士林北投獲得車隊掃街以來最熱烈熱情的歡迎，沿途我不斷有國旗海飄揚，接連有支持群眾放鞭炮幫丁守中車隊助陣。

柯文哲車隊行經新北投捷運站附近時，許多路過民眾，紛紛拿起手機拍照，有些人則向柯文哲揮手，有人則驚呼，是柯文哲耶，柯文哲也向民眾揮手致意，旁邊公車內的乘客也都拿起手機朝柯文哲拍照。

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