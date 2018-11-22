「政黨政治變幫派政治」 柯P車隊掃街前開砲

台北市長柯文哲今天下午開始車隊掃街行程，以台大醫學院為起點。（記者黃建豪攝）

2018-11-22 17:16

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午啟動車隊掃街，以位於中正區的台大醫學院為起點，沿途行經萬華、大同、中山、士林至北投區，柯文哲出發前演講開砲批評：「整個政黨政治變成幫派政治，剩下的只是結黨營私。」

柯文哲出發前致詞說，他4年前贏得台北市長選舉後，不只台北市，整個外溢效應造成台灣政治版圖的大變動，但他發現，整個台灣社會在過去20年中慢慢衰退，不管怎樣，總是這種意識形態一直在影響台灣政治發展，「我們政黨政治已經變成幫派政治，後來我發現只要跟你同一黨，不管他做什麼壞事，好像都變成不可以講壞話、要去支援他，倒過來講，不同黨的就要去阻礙他、卡他。」

柯文哲接著說，整個國家力量就是這樣慢慢變差，更糟糕的事，政黨政治用仇恨當作動力，不管意識形態仇恨、甚至引發世代對立，整個政黨政治變成幫派政治，剩下的只是結黨營私，政治固然有它的現實面，但還是要有點理想性，他認為，他們都是光陰百代的過客，不可能在一個位子停留很久，終究會離開，會流傳下去的事價值跟信念，而事實上會影響整個歷史發展，還是價值、信念，特別是正面的價值信念。

柯文哲掃街車隊於下午3點左右抵達大同區蔣渭水紀念公園，柯文哲短暫停留，在蔣渭水銅像旁演講，他說，「我2014年的宣布參選台北市長的記者會，就是在這裡舉行。」他強調，選舉是改變政治文化的社會運動，所以，重點不在選舉的輸贏，更重要是，每次選舉能不能給台灣的政治帶來新的涵義。

柯文哲還說，蔣渭水不到41歲就因為傷寒死在台大醫院，算是留下一個沒有完成的命運，他常覺得，自己只是在完成90年幾前蔣渭水沒有完成的命運，達成台灣的新文化運動。

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