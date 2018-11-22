盧秀燕再提花博免費 林佳龍：騙選票、傷害國際形象

針對盧秀燕再提花博免費，林佳龍說，騙選票傷害台中國際形象。（記者許國楨攝）

2018-11-22 16:35

〔記者許國楨／台中報導〕針對候選人盧秀燕趕在選前兩天，突然提出明年花博市民全面免費的政見，競選連任的台中市長林佳龍競總發言人林尚賢重炮抨擊，從韓國瑜到盧秀燕，提出一堆芭樂票政見，而林佳龍也在下午掃街拜票前表示，AIPH秘書長已公開發函說明台中花博要收費，不了解為何有人要持續違反契約騙選票，傷害台中的國際形象，非常不以為然。

林尚賢稍早表示，一個月前盧秀燕提出的花博無限次免費入園，在被國際園藝生產者協會AIPH打臉後，盧自知有錯、改口說她要「建議」AIPH免收費，如今在選前兩天，又突然拋出「1月1日開始花博全面免費」的芭樂票，就如同韓國瑜的「愛情摩天輪」跟「開採太平島石油」政見一樣，屢屢被打臉，但屢屢又提，明顯是選情告急，無非是騙票謊言。

林尚賢說，台北花博時台北市民僅有一週半價，台中花博爭取到遠勝於台北的優惠，市民可以一次入園免費，第二次之後全期間無限次均半價，難道盧委員是看輕台中市民的智慧嗎？恐讓台中淪為笑柄。

而林佳龍下午與黨籍市議員候選人車隊，鎖定西南屯區掃街拜票前表示，AIPH秘書長已公開發言發函，說明台中花博要收費，不了解為何有人要持續違反契約騙選票，此舉會導致違約傷害台中的國際形象。

而且現在大家都在看花博，竟然有人鼓勵大家先不要看，寧可傷害花博也要騙票，覺得這種行為讓我們看到傷害台中為了騙選票，非常不以為然。

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