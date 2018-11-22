被撩到了！陳其邁萌拿紙板掃街 8年級幕僚想的梗

陳其邁今拿起撩妹金句紙板掃街拜票。（記者葛佑豪翻攝）

2018-11-22 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今天在楠梓區掃街時，捨棄傳統大聲公拜票，透過「撩妹金句紙板」、吸引民眾目光，展現團隊年輕的一面，引起熱烈迴響。這個點子為團隊內，8年級的年輕幕僚所發想。

陳其邁競辦發言人高偉勝指出，撩妹金句紙板出自一群8年級年輕幕僚的想法。高偉勝解釋，主要是為避免掃街時，現場聲音大到蓋住候選人的聲音，今天才會捨棄用麥克風沿途拜票，改拿紙板，吸引民眾目光。再透過網路直播，引起討論話題，也讓街上民眾相當驚艷。

本報報導，陳其邁的撩妹金句紙板，共有5組，每組正反兩面，都是網路上瘋傳的撩妹金句。例如正面是「你想我靠右站還是靠左站，反面翻過來是「我想靠著你站」，正面是「我可以跟你問路嗎？」，反面翻過來是「通往你心裡的路」，正面是「你有地圖嗎」，反面翻過來是「我在你心裡迷了路」。

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