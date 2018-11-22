3國策顧問挺柯 姚文智：最大咖市民天使會幫我

2018-11-22 16:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市工會、公會百位代表齊聚舉辦「各行各業挺柯P」記者會，支持台北市長柯文哲爭取連任，其中有3人還是國策顧問。對此，民進黨台北市長候選人姚文智表示，國策顧問是超越黨派，支持誰他都表達尊重，但姚突說，他相信天意，「最適合的人選隨時都會變我的天使，天使都會幫我，選舉最後一定會取得勝利」。

姚文智今日下午舉行催票影片公佈記者會，會中前交通部長賀陳旦也現身，展現力挺姚文智的態勢。有媒體問到國策顧問挺柯一事，姚文智先是說，國策顧問願意支持誰，他都表達尊重。

話鋒一轉，姚文智提到，我最近相信真的天意，在金馬獎頒獎典禮文化部長鄭麗君堅定台灣價值的言論，第二天鄭部長就出現在他的吉普車上面（指車隊掃街），段宜康日前上午在廣播接受訪問時說道三足鼎立，下午也出現在吉普車上面，但這是早就安排好的。

姚文智看著身旁的賀陳旦繼續說，國策顧問這件事，剛好賀陳部長走進競選總部，也不是特別安排，到今天中午才知道，每一項都代表站在正確的方向，他知道「最適合的人隨時隨時變成我的天使」，最後2天，天使都會幫他，最大咖市民天使、10萬人都會站出來，選舉最後一定會取得勝利。

媒體問到柯文哲最近掃街拜票，民眾反映不如4年前熱情是否代表民心思變？姚文智表示，有沒有思變大家都清楚，給了柯4年的機會，無私支持柯，但這幾年看到他質疑與檢驗，還有轉變，選舉剩下最後2天，能帶來夢想實現、吸引人才、改造城市的人會是誰，大家應該很清楚。

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