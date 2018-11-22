柯辦公布競選經費明細 姚文智轟：幾棟房子都說不清楚

2018-11-22 17:06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲競選辦公室財務監督委員會今天公布競選經費明細，對此民進黨台北市長候選人姚文智今日下午受訪反問柯，「你有幾棟房子？」事實上柯有2棟房子，請柯回答在哪裡，姚還痛罵柯政治獻金不清不楚、不乾不淨，還想欺世盜名、誆騙選民。

姚文智下午公布3支催票影片並接受媒體訪問。有媒體問到柯辦公布競選費用，姚文智說，他14天前在辯論會或其他場合，都問過柯文哲2014年關帳後，卻超募1500多筆、900多萬的政治獻金，柯當時說在辯論會兩天後說明是怎麼一回事，到現在沒說明。

姚文智痛批柯不要沽名釣譽，是經過認證的Liar（騙子），連監察院公布資料都沒辦法解釋，現在公布競選費用明細誰會相信呢？不要笑掉大家的大牙。

姚激動大罵柯，「你所有政治獻金不清不楚，不乾不淨，還有臉質疑別人，你有幾棟房子這麼簡單問題也沒辦法回答」，雖然柯在財產申報公布裡面只有1棟，但事實上柯有2棟房子，請回答在哪裡；姚最後再罵，不清不楚還想欺世盜名、誆騙選民，「你沒有資格問我」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/