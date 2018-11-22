徐定禎批政見跳票 徐耀昌總部：造謠抹黑不再回應

2018-11-22 15:14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕投票日進入倒數，選情正熾，無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎競選總部昨天批評，競選連任的國民黨籍苗栗縣長徐耀昌四年前承諾的政見跳票，其中醫療、觀光、教育、青年以及族群等尤為嚴重。徐耀昌競選總部發言人李乙廷則反批一切是抹黑造謠，不予回應。

徐定禎競選總部指出，醫療部分，徐耀昌曾喊出一鄉鎮一日照以及建置醫療園區等，不過都遙遙無期；另外苗栗縣政府長照預算繳回中央一點二億，顯現徐耀昌未落實其醫療政見。

徐定禎團隊也提及苗栗縣七大場館收費、觀光評鑑連續兩年墊底，且衍生觀光客減少等爭議；此外，徐耀昌任內刪除課後輔導以及營養午餐補助更是教育政策跳票，影響學子權益。

徐定禎競選團隊也重提於公辦政見會所抨擊的苗栗人口外流，以及家戶所得減少七萬元，痛打徐耀昌照顧青年政見同樣未履行。

最後，徐定禎批評徐耀昌將原民處從一級處室降格為原住民族事務中心，以及把閩南書院改名英才書院也是顯現其族群政見跳票。

徐定禎團隊也再度重打徐耀昌推動鐵道自行車，但是卻讓親信插股，且競選看板、旗幟也利用貓狸貓，卻未支付權利金，但縣府文觀局竟事後追認，以「非營利」行為替徐耀昌開脫，反問競選活動怎會屬於「非營利」範疇，批徐耀昌積欠縣民大筆權利金。

李乙廷強調，徐定楨團隊這次所提出的相關質疑，已是陳舊話題，除了抹黑、栽贓外，就是不實指控。他呼籲選前最後階段，應該讓民眾充分了解政見和政策，所有的惡意攻擊，都是選民厭煩的奧步，因此徐耀昌競選總部不再做回應。

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