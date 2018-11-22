賴清德陪李進勇車隊掃街拜票 爭取雲林綠色繼續執政

2018-11-22 15:08

〔記者詹士弘／雲林報導〕行政院長賴清德今天中午1點特地撥空陪同民進黨雲林縣長候選人李進勇在斗六車隊掃街拜票，賴清德呼籲民眾不要被謠言影響，繼續支持李進勇，讓綠色繼續執政；李進勇也感謝賴清德的支持。

賴清德呼籲所有的鄉親一定要出來投票，投給「正直、顧雲林」的李進勇，要讓他順利高票當選連任，也呼籲選民支持民進黨的候選人，能讓民進黨擊出全壘打，與李進勇縣長合作，讓雲林繼續進步。

賴清德指出，李進勇4年來不論是爭取中央重大建設或解決地方問題，甚至照顧老人幼兒、農民弱勢，都很認真打拚，大家看得到雲林繼續在進步。

賴清德說，這段時間李進勇也受到許多謠言攻擊，甚至惡宣傳中傷，需要雲林父老出來主持正義，為了雲林，李進勇一定要當選連任。

李進勇感謝賴清德院長在百忙中抽空陪同他車隊拜票，給他很大的鼓舞，競選團隊絕對更加打拚，在最後倒數階段，用誠懇與「骨力」，爭取鄉親肯定，在24日一起支持民進黨的候選人。

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