選前捍衛清白 徐欣瑩陣營昨晚提告3人

2018-11-22 15:10

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民國黨新竹縣候選人徐欣瑩陣營昨晚由總幹事徐國振和律師張志凱前往新竹地檢署，針對民進黨縣長候選人鄭朝方、國民黨前立法委員羅淑蕾、國民黨縣長候選人楊文科的竹東競選總部執行長呂建宏的近日言論，提告「意圖使人不當選」及「誹謗罪」。

鄭朝方陣營回應，徐欣瑩涉及白米賄選案已遭檢警調查、且有媒體持續報導，她自己應該坦然面對司法調查，不要想藉由提告轉移焦點。

羅淑蕾日前針對徐欣瑩陣營揚言提告就回應，徐欣瑩在立法院3個會期都被公督盟評鑑為待觀察名單的立委，就是出席率低、提案少、不認真、後段班的立委。

呂建宏說，他行事一向透明、公開、公正，經得起檢驗，接受偵訊時只是把竹北米是怎麼來、怎麼發放、發放時說了什麼，跟檢警講明白，沒有任何抹黑。

徐欣瑩陣營表示，他們要讓選民知道，徐欣瑩絕對清白，而且當選絕對有效，他們也要在最後關頭，積極澄清謠言，並鞏固原有的支持者，期望在最後關頭迎向最後勝利。

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