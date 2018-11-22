選前再提九二共識 丁守中：兩岸關係好台灣經濟才會更好

2018-11-22 13:17

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天和國民黨副主席郝龍斌與多名立委，上午在台北車站前舉行北漂青年返鄉投票救台灣記者會，丁守中致詞時再提九二共識，他說，會在九二共識基礎下推動兩岸交流，兩岸關係要好，台灣經濟才會更好。

丁守中會中提出「三榮四不」，要打造台北成為全球華人的夢想天堂、年輕人的夢工廠，丁守中說，三榮是美化市容，要大都更、大建設、城市美學；經濟繁榮，服務百業百工，拚經濟；兩岸共榮，九二共識、共榮互利。

丁守中表示，他會在九二共識基礎下推動兩岸交流，兩岸關係要好，台灣經濟會更好，將來不只要推動兩岸雙城論壇，還要規劃多城論壇，讓兩岸共榮，共榮互利。

丁守中說，四不是不鎖國、不酷吏、不密室、不反商，他表示，不鎖國就是會以他政黨外交、國會外交經驗，加強兩岸交流；而柯文哲除了作秀、唬爛以外，沒有給台北應有的光榮與繁華，近8萬名市府員工，更在柯文哲的苛政與酷吏壓力下，滿腹辛酸，沒有尊嚴，他也承諾要跟公務團隊一起為台北百業百工服務。

丁守中也指出，柯文哲說一套做一套，密室協商，說不清楚，他自己會推動透明公開決策模式，沒有密室協商。

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