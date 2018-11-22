為何2次政見發表會不唱歌 吳蕚洋：我本來想表演吞火...

吳蕚洋爆料自己本來打算在政見發表會上吞火，同時也不排斥教導台北市長柯文哲唱歌，但「要先看柯文哲的天賦如何」。（資料圖）

2018-11-22 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕無黨籍候選人吳蕚洋因力推蜂蜜檸檬，加上高歌《愛江山更愛美人》而爆紅，還稱要訓練台北市長柯文哲當總統。面臨九合一選戰倒數2天，吳蕚洋也與網紅合作拍片，竟然爆料自己本來打算在政見發表會上吞火，同時也不排斥教導台北市長柯文哲唱歌，但「要先看柯文哲的天賦如何」。

據《蘋果》報導，網紅粉專「Oh！特爽」到了吳蕚洋的競選總部，發現吳蕚洋可說是從頭到腳都散發著幽默氣息，看到主持人進門馬上就來段B-Box，並收下網紅準備的搞怪眼鏡，戴上去後瞬間成了本次選舉中全台灣最新潮的候選人。

而針對18號的第二次辯論會為什麼沒有唱歌，吳蕚洋竟然自爆「本來想表演吞火」，是受到主辦方制止才作罷，而不提蜂蜜檸檬則是因為大家已經喝得很開心了。但吳蕚洋幽默地說，喝蜂蜜檸檬時「姿勢」很重要，要記得「水是往下流，但人不能下流」。

除此之外，對於要訓練柯文哲選總統一事，吳蕚洋竟幽默拿起一旁的馬克杯：「先教他慈悲（瓷杯）吧」，反讓主持人哈哈大笑，但針對柯文哲恐怖的音準與唱歌實力，吳蕚洋則不排斥出馬指導，但「要先看柯文哲的天賦如何」、「他唱的有些地方，發音方法還不太對」。

影片最後，主持人與吳蕚洋合唱《愛江山更愛美人》，發現吳蕚洋還能彈吉他自彈自唱，被封為是「被政治耽誤的歌手」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/