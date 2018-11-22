籲佛弟子公投挺同婚 釋昭慧：「兩好三壞」成就善願

2018-11-22 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕玄奘大學宗教與文化學系系主任釋昭慧，2年前出席同性婚姻修法公聽會的挺同婚言論，在網路上被LGBT團體讚爆，昨（21）日釋昭慧於個人臉書再次呼籲，「務必支持『婚姻平權』」。

釋昭慧臉書寫道，「我們於禪修中得大富足，不與人爭，但是，像公投這樣的事情，在民主社會中，我們要表達自己的意見，那是一股『成就善願』的行動，所以大家一定要去公投」，且透露，自己支持同婚，因此特別背下，哪些要同意，哪些則同意。

釋昭慧指出，以佛法來看，「獨身」還是最好。因為除非修到像耶輸陀羅和佛陀成為法的眷屬，不然無論異性戀或同性戀等世俗人，在婚姻上除法律的保證外，心中都是向對方索討，而互相討愛的過程中，一定會有不如意，所以在僧人眼中，結婚就是怪異行為。

對此釋昭慧就直批，「既然異性戀結婚，我們也就忍著，但你們異性戀結婚，卻要別人同性戀不結婚，這是什麼道理？雖然人家主動要進到『戀愛的墳墓』，但這是人家想對彼此承諾的心意，憑什麼你們這些異性戀，有這勇猛邁向墳墓的權力後，又不給別人同樣的權力？」

她再強調，天界梵天沒有性別，都是中性，是因為在欲界，我們才有男女相，有情欲的需求。所以以眾生平等的理念，和護念眾生的慈悲心，我們佛弟子一定要去公投，且10、11、12要蓋「不同意」，14、15要蓋「同意」，支持婚姻平權！大家一起來圓滿這樣的善願！

釋昭慧臉書發文連結請見：

兩年前釋昭慧挺同婚言論影片請見：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/