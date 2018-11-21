談到太太遭抹黑 侯友宜眼眶紅了…

2018-11-21 22:06

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今晚（21日）在中和區八二三紀念公園舉辦「聯合造勢團結之夜」，前行政院長張善政、新北市長朱立倫都到場站台。侯友宜談起最近受到對手抹黑的太太，甚至說不出來很奇怪，難道接下來還要影射外面有什麼嗎？

侯友宜無奈地說，對手用這樣方式抹黑、創造不是事實的事，忍不住時出面澄清，但絕對不會謾罵；他還眼眶泛紅地說，太太還說要理解、包容，更不要責怪對方。

侯友宜說，擔任警察期間，老婆照顧家庭、小孩，因此希望不要拋頭露面，能夠讓前面打仗的他憂慮家人安全，如今太太卻遭對手陣營攻擊，反而還安慰說蘇貞昌曾是以前老長官，要理解、包容對方。

朱立倫助講時則先細數新北市的政績，三環三線、16座國民運動中心，而對面的台北只有12座，沒想到總統蔡英文還在對面的台北市自我感覺良好的說，所有反對民進黨的都是反改革力量、假消息、外在勢力。

朱立倫說，蔡政府還弄出促轉會東廠鬥爭，全世界最大的壞蛋就是侯友宜，不僅如此，軍公教更應該得到尊重，而不是羞辱，對於勞工一例一休也造成社會衝突，兩岸現況也造成很多店家生意無法好好做，觀光客減少很多。

對於蔡英文說，國民黨沒有資格教訓民進黨，朱立倫反嗆，但人民有資格教訓民進黨，讓蔡英文知道過去兩年半做錯了，讓蘇貞昌知道，不斷抹黑侯友宜的太太、丈人，沒有辦法獲得支持。

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