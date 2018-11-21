「高雄囝仔」心聲：高雄是一座有很多機會的城市

陳其邁競選辦公室今天發表《高雄囝仔》影片 。 （記者葛祐豪攝）

2018-11-21 20:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕聽聽最道地的《高雄囝仔》聲音，民進黨高雄市長候選人陳其邁競選辦公室，今天發表《高雄囝仔》影片 ，如果覺得高雄不好，是回來改變它，而不是一直罵它。

陳其邁競辦總幹事召集人劉世芳、發言人林瑩蓉今天下午發表《高雄囝仔》影片，影片由9名在高雄打拚的年輕人擔綱主角，包括髮型設計師蕭清元、羊奶三姊妹靳蓓琳、靳瑋琳、靳嘉琳以及木瓜型農陳文億、游泳教練張介美還有裝潢三兄弟張逸軒、張逸德、張逸安。

他們在影片中描述自己的高雄經驗，充分展現高雄囝仔不虛華、不譁眾取寵、腳踏實地為生活、為高雄打拚的特色。

陳其邁在影片中說，我們南部孩子，比較不會這樣虛虛華華、譁眾取寵，講話語不驚人死不休，但我們很實在在打拚。

鹽埕區在地22年的髮型設計師蕭清元說，他在台北學美髮時，老闆希望他留在台北工作，但因對故鄉有感情，他選擇回到高雄。

蕭清元認為，高雄就像一個小baby，正在成長中，一點都不老，高雄的年輕人也充滿活力，像是有許多年輕的設計師，會到駁二舉辦義剪活動，讓這座城市變得更幸福。

返鄉投入乳品事業的靳培琳說，回高雄前，她在西班牙待了3年，也曾經在台北工作4、5年，始終覺得「台北不是我的家」，因此選擇回到高雄，協助家族乳品事業轉型。

靳瑋琳說：「高雄是自己的家鄉，有自己熟悉的感覺，如果覺得它不好，是回來改變它，而不是一直罵它」，她也認為，高雄是一座「有很多機會的城市」。

木瓜型農陳文億說，他年輕時，心裡想的是要去外地賺錢，再回來高雄養老，後來發現「路怎麼越走越遠」，在外地早出晚歸打拚，卻不知為何而忙，所以選擇回高雄種木瓜。

陳文億說，當農夫確實更辛苦，但能夠回鄉工作、陪伴女兒一起成長，讓他感覺非常踏實。他認為高雄人身上都有一種獨特的親切感跟光榮感，尤其是在外地聽到有人跟他說「我是高雄人」時，他總會迫不及待地告訴對方「我也是高雄人」！

曾代表高雄市參加蹼泳比賽的教練張介美說，高雄是一座海洋城市，能讓孩子們從很小就開始認識水，因此她選擇擔任游泳教練，她建議陳其邁，未來可以評估從幼兒園開始，就替孩子們進行親水教育。

裝潢三兄弟張逸軒、張逸德、張逸安們說，裝潢工作跟室內設計日新月異，他們能從工作中，獲得非常大的成就感。

針對北漂議題，張逸軒說，他從以前到現在，都是在台灣各地跑來跑去，根本沒有北漂的問題。他也強調，「也有很多人來高雄工作，人才流動是很正常的事情」。三兄弟也期待很快能夠成立自己的裝潢公司。

劉世芳說，高雄是一個多元包容的城市，歡迎年輕人來高雄發展，這裡其實有很多的機會，《高雄囝仔》影片是呼籲大家要幫自己的土地說話，要站出來幫我們母親講話，別人在唱衰我們，我們不會唱衰。

林瑩蓉哽咽地說，她與片中的年輕人一樣，都是在高雄長大，影片中的高雄年輕人都深愛高雄，希望大家一起努力讓高雄更好。

《高雄囝仔》影片連結

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