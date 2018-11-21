陳菊再挨批「肥菊花」 賴清德：非常難過

談到臉書社團「Kmt中生代聯盟」裡的「肥菊花」言論，行政院長賴清德（中）受訪時指出，他心情非常非常難過。（記者林敬倫攝）

2018-11-21 17:08

［記者林敬倫／宜蘭報導］前副總統吳敦義暗駡總統府祕書長陳菊「肥滋滋的大母豬」引發各界撻伐，臉書社團「Kmt中生代聯盟」分享其他臉書粉絲團，繼續用惡質的言論和圖片醜化陳菊是「肥菊花」。對此，行政院長賴清德指出，他心情非常難過，不該因選舉，否定陳菊數十年來的努力，他呼籲宜蘭選民，票投陳歐珀，維護宜蘭女兒陳菊的尊嚴。

賴清德今天下午4點半，到宜蘭市陪同民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀掃街拜票，賴與陳歐珀、民進黨宜蘭市長候選人江聰淵坐上主戰車，從陳歐珀溪北競選總部出發，沿途向選民拜票，盼拉抬黨內候選人聲勢。

談到臉書社團「Kmt中生代聯盟」裡的「肥菊花」言論，賴清德受訪時指出，他心情非常非常難過，陳菊在台灣民主改革，總是站在第一線，從年輕到現在都是，對台灣民主制度的建立，居功厥偉。

賴清德說，陳菊在高雄市市政推動，也有五星級市政成績，解決高雄多年沉痾，也讓高雄持續不斷的進步，不要說選舉到了，人身攻擊，否定陳菊數十年來的努力，這非常不公平，他在台南也親眼見證菊姐的努力，所以陳菊受到這樣的人身攻擊，即完全否定，他很難過。

賴清德說，來到宜蘭，也要敬請宜蘭的父老鄉親，24日一定要站出來，用具體的行動，維護宜蘭女兒陳菊女士的尊嚴，票投陳歐珀，讓大家知道，我們是團結的宜蘭人。

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