假消息指搭機耍官威 陳其邁駁斥選舉抹黑

2018-11-21 15:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對泛藍網路群組散布假消息，指民進黨高雄市長候選人陳其邁在飛機上耍官威，買經濟艙的票，卻霸佔商務艙，陳其邁今天下午受訪時，駁斥是選舉抹黑、造謠的惡質操作。

根據這則在泛藍群組廣傳的假訊息，指控「陳其邁當立委好大官威」，文中說自己女兒在長榮當空姐，今年初回家跟他說，陳其邁買經濟艙票，卻坐到商務艙，不理會空姐、座艙長的勸告，最後機長請他回原位，陳其邁還反嗆「你知道我是誰嗎？」真是好大的官威，不要臉到極點。

不過，另有一位當時在場的張姓民眾，跳出來澄清說，事實上是有人喝醉酒佔用商務艙，造成空姐困擾，他出面要這位醉客回經濟艙，陳其邁也出面挺他，結果卻被汙衊，這已涉及造謠。

對此，媒體今天下午詢問陳其邁，他駁斥說，這根本是選舉抹黑、造謠的惡質操作。

陳其邁說，這分兩部分來說，首先，網路謠傳他今年初搭長榮航空，但他這幾年沒搭過長榮航空，今年5月去德國參訪，搭的是華航，是買商務艙機票。

陳其邁表示，其次，這位民眾（指張姓民眾）講的這件事，其實是好幾年前的事，當時一位喝醉酒的乘客在機艙內大小聲，這位民眾要去制止，雙方在飛機上吵來吵去，有點拉扯，他就上前協調，喝止那位喝醉酒的乘客。

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