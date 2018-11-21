學者背書！基進黨提政策白皮書 留給高雄最踏實的禮物

基進黨提政策白皮書，要留給高雄最踏實的禮物。（記者黃佳琳攝）

2018-11-21 14:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕深耕高雄地方的基進黨今推出政策白皮書，不但有中山、成大學者署名背書，書中收錄1大總綱、4大共同政見主軸，以及5區個人政見，基進黨表示，無論選舉結果為何，這本白皮書裡所希冀的每一份理想，都是要留給高雄「小小但卻踏實的禮物」。

基進黨鳳山區市議員候選人李雨蓁表示，很多民眾雖然是從這次選戰對抗韓國瑜的表現和戰力才開始認識他們，但能韓國瑜空洞政見的背後，其實是建立在對高雄豐厚且踏實的理解基礎之上，他們認真用心地研究高雄過去發展脈絡，並考察了許多能夠貼合高雄體質的城市轉型典範和想法，這本白皮書就是最好的證明。

基進黨旗鼓鹽市議員候選人洪正指出，許多政二代的青年參政者連政見發表會都不願出席、政策空洞潦草拼湊，甚至某些政客用錯誤的定位預設高雄來騙選票，他認為，這本白皮書從台灣立場出發，再到城市定位，最後是區域政見，這就是基進黨的精髓。

基進黨前鎮小港區市議員候選人陳信諭談到，上次選舉後，為了不讓家裡煩惱開銷，他回到醫院工作；即使擔任住院醫師的工時很長，他仍協同基進的伙伴們創立「高雄好過日協會」深入研究高雄市政，更自掏腰包，用自己的薪水聘請一位專職人員而如今這個團隊已成為高雄指摽性的市政討論粉專，出產超過500篇、50萬字的市政治理和發展論述。

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