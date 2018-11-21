Kmt中生代聯盟續罵陳菊「肥菊花」 陳其邁陣營嚴厲譴責

臉書粉專「Kmt中生代聯盟」粉專貼文，侮辱陳菊「肥菊花」，陳其邁競選辦公室予以嚴厲譴責。（資料照）

2018-11-21 12:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對臉書粉專「Kmt中生代聯盟」分享「現代海瑞-查貪官護百姓正義」粉專貼文，對前高雄市長陳菊進行個人外貌的人身攻擊，侮辱陳菊「肥菊花」，陳其邁競選辦公室發言人趙天麟予以嚴厲譴責，呼籲國民黨應保有最低限度的政黨水準，不要一直效仿黨主席吳敦義這種低俗的言詞，敗壞台灣民主與選舉風氣。

趙天麟表示，根據該粉絲專頁的貼文，表面上是分享歌曲的方式，實際上卻是嚴重詆毀前市長陳菊。該首歌名為「肥菊花」，歌詞內容則是「好一朵噁心的肥菊花，好一朵噁心的肥菊花，腦滿腸肥豬一樣，又貪又肥人人罵，讓人民將妳銬下，送進牢籠家，肥菊花呀，肥菊花」。

趙天麟強調，這顯然是用不堪入目的字眼，對陳菊前市長進行人格霸凌，與國民黨主席吳敦義「肥滋滋的大母豬」言論如出一轍。

趙天麟表示，國民黨主席吳敦義既然已經道歉、黨籍候選人韓國瑜也呼籲「寧可乾乾淨淨的輸」，但國民黨人似乎並不做如此思考，依舊以仇恨的言論，試圖「骯髒的贏」。

趙天麟說，對這種敗壞民主體制的作為，表達最嚴厲的譴責，並且再一次要求國民黨應立刻出面，制止國民黨人這種不入流的惡質行為。

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