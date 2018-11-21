以核養綠公投案 林義雄呼籲投「不同意」

週六即將舉行的地方選舉及公投，其中公投第16案「以核養綠」備受正反方及社會討論，長期反核的慈林基金會創辦人林義雄與人民做主志工團一同站出來表示，反對核電復活，堅持走向非核家園，呼籲民眾對以核養綠案投下不同意。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-21 11:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕週六即將舉行的地方選舉及公投，其中公投第16案「以核養綠」備受正反方及社會討論，長期反核的慈林基金會創辦人林義雄與人民做主志工團一同站出來表示，反對核電復活，堅持走向非核家園，呼籲民眾對以核養綠案投下不同意。

林義雄也與人民做主志工團的陳麗貴、劉明新等人，共同發表一份聲明，內容表示樂見民意百花齊放，人民踴躍對公共議題表達意見，以公開辯論方式爭取認同。並認為各政黨候選人有義務透過政見發表，讓人民清楚對每項公投的看法，供民眾能檢視候選人理念是否為自己所認同。

對於公投第16案「以核養綠」，聲明中直言，這是一項企圖讓核電死灰復燃，並造成綠能發展遲緩的公投案，若是通過，台灣人民追求多年2025年非核家園將前功盡棄，毀於一旦。

聲明呼籲，支持「非核家園」理念的民眾，務必踴躍出席對第16案投下不同意，而認同非核家園的民進黨及所有候選人，也應該利用所有宣傳管道，號召其支持者出來投下不同意票。

林義雄接受提問時指出，以公投做為表達意見的管道，這是好的現象，而此次有10案成立，對於民主是大進步，雖然技術上仍有可以檢討改進之處，但他個人對這樣的民主素養，已經深感敬佩。

林義雄並未深談反以核養綠的理由，他說，反核已經談了30年，現在希望不管是擁核還是反核派，民眾應該好好把自己意見表達出來。若結果是贊成票多於反對票，他表示尊重，但仍然會講出自己反對的聲音，以後在適當時機再提出公投案。

喜歡這則新聞嗎？還想看更多，歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點（https://goo.gl/Gc70RZ）

Android載點（https://goo.gl/VJf3lv）

活動辦法：http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/