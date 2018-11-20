新北市府line群組提民調數字涉違法 議員至選委會告發

2018-11-20 16:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天發布新聞稿回應民進黨新北市長候選人蘇貞昌的發言時，竟然在媒體line群組公開引述民調數字，涉嫌違反選前10天民調封關的規定，市府察覺後雖緊急將訊息收回，但內容早已外流。新北市議員李坤城等人今天下午至選委會告發，要求選委會秉公處理，不能因為頂頭上司是市長朱立倫就包庇。

李坤城下午率市議員李倩萍、鄭宇恩與市議員候選人張志豪等人，至選委會遞交檢舉信。李坤城質疑，市府公然在媒體社群散布民調訊息，涉嫌違反選罷法在選前10天不得引述或散布民調資訊的規定，且內容是評斷蘇貞昌，企圖影響市民判斷、左右選情。

李坤城批評，市府知法犯法，國民黨新北市長候選人侯友宜也於11月14日在官方網路社群上傳有民調訊息的專訪內容，希望選委會針對市府與侯友宜陣營秉公徹查，不要因為頂頭上司是朱立倫就包庇、縱容。

選委會副總幹事黃堯章表示，對於任何檢舉案都會一視同仁、秉公處理，接獲檢舉將立即展開調查，過程也會請當事人陳述意見，監察小組將針對競選期間所有的違規案件統一討論後，再送交選委會的委員會議討論，所以預估調查完成的時間在選後。

至於裁罰對象是朱立倫、新北市政府或張其強？黃堯章說，不便評論個案。

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