五星廟主人批魏明谷無能 挺王惠美翻轉彰化命運

2018-11-20 15:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕二水碧雲禪寺五星旗再現！彰化縣長選情激烈，為尋求支持，現任縣長魏明谷把拆除彰化大違建「五星共產廟」視為政績，不過五星共產廟產權負責人魏素丹，卻到國民黨候選人王惠美臉書下留言，批魏明谷無能，支持王惠美改造彰化，翻轉命運，王惠美也回覆按讚，有民眾擔心，翻轉不就讓五星廟死灰復燃。

建商魏明仁取得新建二水碧雲禪寺大樓後，在違章擴建的廟體四周豎五星旗、唱中國國歌，囂張行徑令國人不滿，彰化縣長魏明谷於9月26日展現魄力，命令執行機關強力拆除，還要求碧雲禪寺產權所有人魏素丹（魏明仁姊姊）需繳付強制拆除費490萬，伸張公權力獲得不少國人認同。

未料五星廟夷平後一個月，魏明仁仍與友人赴拆除現場舉五星旗留影，令民眾大為吃驚，產權所有人魏素丹則對繳付執行費提訴願，也到王惠美臉書留言：「彰化縣是六都以外的第一大縣，統籌分配款卻是全國最後一名。當然是縣長魏明谷無能，才得不到中央的關愛，也是民進黨中央遺棄了我們彰化，我們拒當二等國民，讓有能力，有魄力，有實際行政經驗的王惠美來為我們改造彰化，翻轉命運。」王惠美臉書也按讚回覆

從9月拆除碧雲禪寺違章擴建部分至今，王惠美從未對此事表態，而這次魏素丹留言相挺，有民眾看了擔憂，古蹟碧雲禪寺又要淪陷五星旗下。對此王惠美競選總部仍未回應。

魏明谷競選總部表示，魏明仁對百年古寺碧雲禪寺及尼姑們的所作所為，大家都很清楚，不但傷害彰化鄉親的感情，更站在台灣民主的對立面。魏明谷縣長在文資認定完備之後，立即用最快速度完成違建拆除作業，縣府也一定會向所有權人魏素丹追討相關費用，請魏女士不要逃避，也不要認為去支持王惠美女士就可以免除相關責任。（15:45更新）