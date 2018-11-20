農委會助劉櫂豪宣示開拓釋迦外銷 饒慶鈴不請自來這樣說…

農委會副主委陳吉仲（左4 ）今天到台東與劉櫂豪（左3）共同宣示持續開拓釋迦外銷。（記者黃明堂攝）

2018-11-20 11:34

［記者黃明堂／台東報導］農委會副主委陳吉仲今天到台東，與立委劉櫂豪、農會及農民共同宣示釋迦外銷穩定成長，且持續拓展至各國；未受邀的縣議長饒慶鈴主動到場表示樂見釋迦外銷各國，更應確保中國市場穩定。

陳吉仲今天在台東地區農會，與劉櫂豪、釋迦產業策略聯盟、太麻里青農聯誼會及蔬果輸出業者，共同召開記者會說明釋迦外銷現況。

陳吉仲說，釋迦是全國外銷前5名水果，產值50億，且9成在台東，農委會會把內銷及外銷都做好，特別是釋迦外銷今年9400百公噸，對於穩定價格有很高的支撐力。陳吉仲強調，釋迦外銷是逐年成長，農委會也保証外銷會持續成長。

陳吉仲說，台灣今年外銷水果有6萬多公噸，較去年增加28%，8成是外銷中國，也都呈現正成長，就連今年被說成滯銷的鳳梨，外銷中國的量也有兩萬多公噸，比去年多了3成。

陳吉仲說，台灣水果優良，受各國喜愛，農委會支持外銷，也會補助行銷費用，加大力道來持續成長。

劉櫂豪則說，但台灣及中國都是WTO會員會，是屬於自由競爭市場，台東釋迦可以外銷到中國及日本、北美、東南亞等世界各國，這幾年已看到行銷成果，他反對每到選舉就把水果政治化，這樣反而害農民。

饒慶鈴則說，釋迦外銷是從馬英九當總統時期從一百多公噸，一直努力銷往中國，以數百數千噸的量迅速成長，目前已有9000多公噸銷往中國，這是個穩定市場，希望政府不要攪局，讓它穩定發展，但她也樂見開發其它國家市場，也要把釋迦以外的水果努力外銷出去。