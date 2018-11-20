韓國瑜辯論慘遭學者打臉 韓粉夜襲灌爆陳其澎臉書

國民黨高雄市長候選人韓國瑜19日在電視辯論會上，稱中原大學設計學院院長陳其澎曾經誇獎他的愛情摩天輪理念是天才，陳其澎立刻在臉書PO文打臉此番說法。（資料照）

2018-11-20 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜19日在電視辯論會上，稱中原大學設計學院院長陳其澎曾經誇獎他的愛情摩天輪理念是天才，陳其澎立刻在臉書PO文打臉此番說法，指他從來沒有見過韓國瑜。韓國瑜粉絲見狀，隨即「夜襲」進攻陳其澎的臉書，批評陳其澎「根本想紅」。

韓國瑜在辯論會上說，外界一直在打壓他提出的愛情摩天輪，但中原大學設計學院院長曾聽他講完此想法後，帶5名學生到愛河，誇獎他天才。韓國瑜錯將前中原設計學院副院長，講成院長，讓陳其澎立即在臉書上澄清，「我發誓我從來沒有見過韓國瑜，更沒有帶5個學生去看你的摩天輪，你在說什麼？我完全不知道，你肯定碰到金光黨了」。韓國瑜在辯論會後坦言，他在辯論時記錯系所名字，對於陳其澎感到抱歉。

陳其澎昨晚接受政論節目《新台灣加油》時說，他看到網路直播，提到他的時候，嚇出了一身冷汗。

網友隨即開始在陳其澎臉書上留言，短短9個小時，就湧入9000則留言，甚至有3.8萬人按讚，但也有韓國瑜粉絲批評陳其澎的言論，「你只不過是個叫獸罷了」、「人家都已經說是口誤了，你這麼激動幹嘛」、「沒有就沒有，硬要酸一下人家」、「陳其澎想出名吧」、「人家說的不是你囉，這位不知道是誰的大院長」、「標準的高傲學者心態」、「教授您的高度再修正一下吧」、「不過就是口誤而已，有那麼嚴重嗎」。

韓粉的留言也遭到其他網友批評，「韓粉出征，寸草不生」、「人家院長澄清事實，也能被消遣，有夠無言」、「院長不就是發了個澄清文，需要這樣吵鬧？」、「陳院長拜託別因為壓力刪文，讓其他人朝聖一下韓粉們的嘴臉，挺你啦！」、「韓國瑜自己口誤，韓粉還是一樣大崩潰」、「韓粉再次霸氣登場」、「看來很多人崩潰了」、「犯韓導者，雖遠必誅」。

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