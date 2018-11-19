高思博總部質疑36小時直播違法 黃偉哲陣營：那高得先「自首」

2018-11-19 14:59

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長候選人黃偉哲陣營將在選前推出36小時網路直播計畫，高思博競選總部今天質疑此舉已違反選罷法，批評「要當市長的人，可以公然帶頭違法嗎？」黃陣營則認為高陣營誤解法令，並舉高的臉書在晚上10點後仍有高參與政論節目的播出及拉票行為，依此邏輯，那高思博自己也「違法」了，要不要先「自首」？

黃偉哲總部今天（19日）召開記者會，公布將從11月22日（四）上午10點至11月23日（五）晚上10點，連續36小時串連臉書粉專進行直播，在選前以3台直播車巡迴台南37個行政區，用連續直播36小時的方式，取代傳統的選前之夜。

高思博總部表示，黃的直播計畫已違反選罷法第40條及56條「每日競選及罷免活動時間，自上午7時起至下午10時止」的規定。違反該規定者，處50萬元以上500萬元以下罰鍰。

高總部表示，雖然認為市選委會一定是相應不理，但還是具名檢舉該項競選活動違反選罷法，呼籲市選委會公正執法。

黃總部表示，選罷法對於網路宣傳，並無規範每日晚上10點截止，況且黃偉哲臉書直播的時間，是在11月23日晚上10點截止，完全合法，高思博顯然誤解法令。如果違法，那高思博粉專在11月10、13、14日的PO文，都超過晚上10點，高思博要不要先去選委會「自首」？

市選委會表示，根據選罷法第56條第1款的規定，不得「於競選或罷免活動期間之每日上午7時前或下午10時後，從事公開競選、助選或罷免活動。但不妨礙居民生活或社會安寧之活動，不在此限。」因此只要不妨害居民生活和社會安寧並沒有相關的規範，目前在網路部分，選委會是約束到選前一天的晚上12點，即24日零時起不能有競選相關活動。