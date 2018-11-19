陳菊今晚陪車隊林口掃街 蘇貞昌：揪毋甘

2018-11-19 12:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕總統府秘書長、民進黨新北市長候選人蘇貞昌競選總部主委陳菊，今晚將陪同蘇貞昌至林口區車隊掃街，談到陳菊遭國民黨主席吳敦義以粗鄙字眼辱罵，蘇貞昌批評，國民黨為了選舉，人身攻擊一位為台灣民主自由奉獻一輩子的女性民主前輩，他實在「揪毋甘」。

蘇貞昌表示，當年在美麗島軍事法庭上，陳菊還是一位未婚女性，卻勇敢地用生命為台灣民主自由奉獻，被國民黨起訴唯一死刑，陳菊不畏不懼，堅持尊嚴及理想，他無法忘記，被告進行最後陳述時，陳菊以交代遺言的方式一一清點遺物，準備迎接判決。

蘇貞昌說，這樣一位女性走了一輩子，台灣才有今天的自由民主，當年站在對立面的中國國民黨現任主席，卻用粗鄙、不堪入耳的人身攻擊字眼，對貢獻一輩子的民主前輩不尊敬，國民黨沒有反省、改進，為了選舉用盡各種手段，逃避自己的問題，卻攻擊民主的先行者與犧牲者，若選民看不下去，就用選票唾棄中國國民黨提名的候選人，台灣才會進步向上提升，不會被國民黨拉著向下沉淪。

針對民進黨台北市長候選人姚文智舉辦造勢活動，沒有「大咖」幫忙站台，蘇貞昌說，全國都在選舉，每個人都分身乏術，同時間每個地方都在辦活動，有來這裡、沒去那裡這很正常，希望大家互相體諒。

蘇貞昌表示，他感謝陳菊被「凌遲」後，今天晚上到林口陪他站吉普車，「我實在揪毋甘」，不過這是早就安排好的行程，他也拜託市民給陳菊加油打氣，用選票展現力量。

  • 總統府秘書長陳菊今晚將陪同民進黨新北市長候選人蘇貞昌至林口區車隊掃街，談到陳菊遭國民黨主席吳敦義以粗鄙字眼辱罵，蘇貞昌批評，國民黨為了選舉，人身攻擊一位為台灣民主自由奉獻一輩子的女性民主前輩，他實在「揪毋甘」。（記者賴筱桐攝）

    總統府秘書長陳菊今晚將陪同民進黨新北市長候選人蘇貞昌至林口區車隊掃街，談到陳菊遭國民黨主席吳敦義以粗鄙字眼辱罵，蘇貞昌批評，國民黨為了選舉，人身攻擊一位為台灣民主自由奉獻一輩子的女性民主前輩，他實在「揪毋甘」。（記者賴筱桐攝）