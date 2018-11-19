陳菊今晚陪車隊林口掃街 蘇貞昌：揪毋甘

2018-11-19 12:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕總統府秘書長、民進黨新北市長候選人蘇貞昌競選總部主委陳菊，今晚將陪同蘇貞昌至林口區車隊掃街，談到陳菊遭國民黨主席吳敦義以粗鄙字眼辱罵，蘇貞昌批評，國民黨為了選舉，人身攻擊一位為台灣民主自由奉獻一輩子的女性民主前輩，他實在「揪毋甘」。

蘇貞昌表示，當年在美麗島軍事法庭上，陳菊還是一位未婚女性，卻勇敢地用生命為台灣民主自由奉獻，被國民黨起訴唯一死刑，陳菊不畏不懼，堅持尊嚴及理想，他無法忘記，被告進行最後陳述時，陳菊以交代遺言的方式一一清點遺物，準備迎接判決。

蘇貞昌說，這樣一位女性走了一輩子，台灣才有今天的自由民主，當年站在對立面的中國國民黨現任主席，卻用粗鄙、不堪入耳的人身攻擊字眼，對貢獻一輩子的民主前輩不尊敬，國民黨沒有反省、改進，為了選舉用盡各種手段，逃避自己的問題，卻攻擊民主的先行者與犧牲者，若選民看不下去，就用選票唾棄中國國民黨提名的候選人，台灣才會進步向上提升，不會被國民黨拉著向下沉淪。

針對民進黨台北市長候選人姚文智舉辦造勢活動，沒有「大咖」幫忙站台，蘇貞昌說，全國都在選舉，每個人都分身乏術，同時間每個地方都在辦活動，有來這裡、沒去那裡這很正常，希望大家互相體諒。

蘇貞昌表示，他感謝陳菊被「凌遲」後，今天晚上到林口陪他站吉普車，「我實在揪毋甘」，不過這是早就安排好的行程，他也拜託市民給陳菊加油打氣，用選票展現力量。