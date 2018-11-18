首回應吳敦義「母豬說」 陳菊：不要糟蹋高雄！

總統府秘書長陳菊（中）今晚在陳其邁岡山造勢晚會，首回應吳敦義「母豬說」，要求吳「不要糟蹋高雄！」（記者蘇福男攝）

2018-11-18 22:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕國民黨主席吳敦義南下高雄輔選時，口出惡言暗罵總統府秘書長陳菊是「肥滋滋的大母豬」，陳菊今晚南下高雄岡山為陳其邁造勢晚會站台時，首次打破沉默高分貝回應：「我是唯一台灣農民的女兒」，「是個有尊嚴、有骨氣、有志氣的台灣人子孫」，陳菊說，高雄是個苦命的城市，糟蹋她事小，她在意的是，「不要糟蹋高雄！」疾呼高雄人站出來，用選票告訴國民黨和打壓高雄的人，「高雄人要站出來守護高雄！」陳菊慷慨激昂的一番話，將造勢活動帶到最高潮，群眾數次搖旗吶喊「陳菊加油！」

民進黨高雄市長候選人陳其邁今晚在岡山舉辦「1118超級星期天」造勢晚會，現場萬頭攅動，主辦單位宣稱現場湧入10萬人力挺陳其邁，包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、駐日代表謝長廷和前行政院長游錫（方方土）均到場站台助陣，滅火器樂團主唱楊大正則在晚會最後演唱《島嶼天光》。

陳菊首次針對吳敦義的「肥滋滋的大母豬」說作出回應，她一開始先感謝高雄對她的栽培與疼惜，指若無3次的高雄市長選舉，高雄鄉親的疼惜、支持，對市府團隊的鼓勵，就沒有機會與市民朋友一起改變高雄。

陳菊隨即話鋒一轉，公開對吳敦義表示，我是台灣人的女兒，我不是大母豬，我是有尊嚴、有骨氣、有志氣的台灣人子孫，陳菊連說了2次「不要這樣糟蹋人家」，現場支持者報以「陳菊加油」聲加油打氣。

她說，當了12年高雄市長，經過民意的考驗，以70%的選票肯定市府團隊的努力，今天的國民黨主席用這麼粗野、粗暴、霸凌的說法，這樣糟蹋我們，她要拜託高雄鄉親值此選舉艱困時刻，所有高雄人要站出來守護高雄。

陳菊表示，她個人遭受污辱糟蹋事小，因為40年前美麗島事件，她在軍事法庭受到唯一死刑的審判，這種糟蹋在她的生命經驗並不在意，她在意的是，不要糟蹋高雄，因為高雄是個苦命的城市，過去中央政府重北輕南，所有汙染產業都放在高雄，高雄在轉型改變、進步中，高雄人以「身為高雄人」為榮。

陳菊說，如今高雄要大步向前走，可以糟蹋陳菊，但不可以糟蹋高雄，昨天有將近10萬人站出來參加we Care大遊行，我們在乎高雄，陳菊表示，半年來高雄市政府團隊因為選舉因素，遭受許多假新聞、假消息抹黑，每天面對種種打擊、中傷，「我相信高雄、挺高雄，挺陳其邁」，她指出，在自由民主奮鬥過程中，高雄人扮演重要角色，高雄人不是被打壓、被威嚇長大的。

距離選舉投票剩沒幾天，陳菊特地拜託高雄鄉親不要再「惦惦」（沉默），要勇敢站出來，用選票告訴國民黨和打壓高雄的人，「高雄人要站出來守護高雄！」