超級星期天 副總統陳建仁到彰化挺「對」的人連任

魏明谷今晚在溪湖鎮舉行造勢晚會，副總統蔡陳建仁擔綱壓軸助選。（記者陳冠備攝）

2018-11-18 23:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕大選最後超級星期天，民進黨彰化縣長候選人魏明谷今晚在溪湖鎮舉行造勢晚會，副總統陳建仁到場輔選，他肯定魏明谷在長照、綠能建設都是全國第一，讓彰化充滿願景，懇請彰化人支持魏明谷連任，打破「縣長只做1任」魔咒，讓魏明谷繼續展現魄力，讓對的人繼續做對的事。

魏明谷競選總部今晚在溪湖鎮湖西國小舉行「堅持1定對的事」競選連任造勢晚會，會場4000張椅子全被坐滿，一旁還有不少民眾站著參加，一起搖旗吶喊，晚會由民進黨副秘書長徐佳青、民進黨中央黨部組織部主任李政毅主持，副總統陳建仁、民進黨秘書長洪耀福、農委會副主委李退之等人站台助講，炒熱現場氣氛。

魏明谷今晚上台就展現強勢，痛批對手沒提出任何社福政策，他指出，從「孝順369」到「疼子333」等社福政策，都是4年來他和縣府團隊的努力，但是王惠美卻沒有提出或承諾任何社服政策，不關心老人跟小孩。

魏明谷表示，面對縣政他只有一個原則「對，就做」，尤其彰化空氣的汙染，他推動台化停爐轉型、八卦山禁採砂石，過去這兩項雖然產業替彰化創造經濟成長，但隨著國人對環保意識抬頭，他以彰化縣長的身分終結污染，誓言不讓彰化走上回頭路。

陳建仁也肯定表示，走踏彰化，發現彰化長照據點有140家，密度全台第一，其中彰化社服政策有綠能產業支持，這是魏明谷的愛心和堅持，成就彰化願景，這是對的事，面對選戰倒數，抹黑、謠言開始出現，呼籲選民，要拿出所有力量，讓魏明谷高票當選、「破除魔咒」，讓對的人繼續做對的事。

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