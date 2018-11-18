台南造勢兼顧高雄 林俊憲：投給民進黨、教訓共產黨！

黃偉哲在府城南區明和公園旁舉辦造勢大會，綠營呼籲拒絕假新聞及假消息影響選舉。（記者蔡文居攝）

2018-11-18 22:36

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長候選人黃偉哲今天下午在府城南區明和公園旁舉辦造勢大會，立委陳亭妃、林俊憲等人到場助講。對於這次選舉，中國議題與假新聞議題也成為大家關注的焦點，林俊憲與陳亭妃呼籲大家堅定支持台南的黃偉哲與高雄的陳其邁，拒絕假新聞影響選舉，對抗中國共產黨的操控，「投給民進黨就是要教訓共產黨！」

林俊憲站台助講表示，這次選舉與過去有很大的不同，過去面對的選舉是買票、作票及黑函，現在所面對的是過去沒聽過的假新聞、假影片。過去也沒有網路，現在假消息1秒就傳遍世界。美國在台協會主席莫健接受T台訪問，說全世界被假新聞攻擊最嚴重的就是台灣。

他說，結果專訪播出1天就下架，不敢播「全世界被假新聞攻擊最嚴重的就是台灣，我們自己的電視台也不敢播自己專訪的新聞，這就是現在的台灣」，民進黨所面對的對手不是國民黨也不是時代力量，就是共產黨。

林俊憲說，連美國總統、副總統也說中國干涉美國的選舉，「中國如會干涉美國的選舉，會不干涉台灣的選舉嗎？」重點是中國會用什麼方式干涉台灣的選舉，某統派小咖做個網站很難看，中國就給500萬人民幣，相當於2500萬台幣，「哪種小咖就花2500萬元，如果是有實力、有影響力的網站、名嘴，要用多少來收買？」

他表示，現在台灣面對的選舉狀況和大家過去所想的完全不同，中國所用的招數變成國際關注的議題，連美國都在防他，歐洲也在開會要如何面對這種假新聞，但我們台灣人還在傻傻的，對台灣最嚴重的威脅，竟然還有人叫不醒。

他拜託大家11月24日，台南要贏，還要大贏，「台南要先站穩，再把我們的力量擴散到雲、嘉及高雄」。他說，賴清德院長今天也特別關心在南區的這一場，「他請我向大家拜託，高雄如果有親戚朋友也要幫忙打電話，支持陳其邁、支持民進黨、支持台灣的力量，投給民進黨就是要教訓共產黨！」11月24日，讓台南再度成為台灣的火車頭，不僅市長要贏，議員也要贏。