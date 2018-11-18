「會做事連線」風城首合體！萬人齊唱震撼林智堅故鄉香山

「會做事連線」風城首合體！蘇貞昌（中）與林智堅（左二）以及鄭文燦（左）、林右昌（右二）、立委柯建銘（右）在林智堅的故鄉竹市香山區合體造勢。（記者蔡彰盛攝）

2018-11-18 20:41

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕選前倒數黃金周末，林智堅競選團隊瞄準林智堅故鄉香山，舉辦「香山大團結—會做事連線」大會，齊聚新北市長候選人蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌等人，「會做事連線」不僅首度於風城合體，更率領台下萬人合唱台語勵志名曲《堅持》，展現大團結氣勢。蘇貞昌盛讚林智堅是「會做事典範」，鄭文燦、林右昌也向市民催票「力挺會做事市長」，林智堅則指出，會做事連線共同特色，就是用生命為家鄉做事，更進一步呼籲「香山人要團結，一票都不能少！」

蘇貞昌說，林智堅是五星級市長，「選對人會做事，四年改變新竹市！」他很榮幸能與這麼會做事的市長一起打拼，也呼籲選民肯定他，就要給他選票支持，「讓新竹市更好！」

香山出身的林智堅，4年前參選時，僅以1014票險勝，其中單就香山選區就大贏對手3625票，顯見固守故鄉香山票倉的重要性。下午「香山大團結—會做事連線」大會於香山舊牛埔夜市盛大展開，除有立法委員柯建銘助講外，金曲歌王施文彬、蔡小虎也輪番飆嗓台語經典名曲，尤以「會做事連線」合體大進場時，將全場氣氛帶向最高潮，萬人夾道歡迎蘇貞昌、林智堅、鄭文燦、林右昌步入會場，全場也在四人帶領下飆唱《堅持》，氣勢磅礡、震撼。

「2.0版、會做事的林智堅是香山的驕傲！」柯建銘向鄉親喊話，近日掃街時發現一個新現象，新竹市鄉親揮手呈現無比熱忱，臉上笑容十分燦爛，且揮手幅度特別大，這是他從政二十多年來所罕見的現象，可見市民對林智堅政績的肯定，改變且重新建構城市的未來，在最後關鍵時刻，盼市民用手中的選票支持香山子弟林智堅。

「會做事連線的共同特色，就是用生命為家鄉做事！」林智堅表示「香山人一定要團結，不能少掉任何一票！」林智堅表示，「香山是新竹市的靠山」，新竹市一半的製造業皆座落香山，有1.2萬個工作機會、441億元產值，未來他將協助香山傳統製造業升級為精密製造業，透過產業轉型提高產值與附加價值。另任內已投入超過39億經費建設香山，不僅打造香山行政大樓、香山親子館、青青草原、賞蟹步道、南港賞鳥區等幸福工程，三姓橋路也將在明年1月完工通車，未來更將建置全台第一個公辦公營、獨立設校的華德福實驗學校，而透過舉辦仲夏藝文季、兒童藝術節、青青草原熱氣球音樂會等親子藝文活動，也讓香山被全國看見！