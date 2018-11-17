魏明谷搶攻彰市晚會爆人潮 蔡英文籲「1票都不能少」

魏明谷今晚在彰化市造勢晚會，總統蔡英文擔綱最後壓軸助選。（記者張聰秋攝）

2018-11-17 21:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕選前超級星期六，民進黨彰化縣長候選人魏明谷今晚在彰化市舉行造勢晚會，總統蔡英文、資深媒體人鄭弘儀，懇請彰化人在這場選戰中，化不可能為可能，創造民進黨縣長連任奇蹟，破除「縣長只做1任」魔咒，讓魏明谷繼續展現魄力，讓綠地仍在。

選情緊繃，彰化市是彰化縣最大票倉，為兵家必爭之地，魏明谷競選總部今晚在彰化市永安夜市舉辦「改革不回頭．鬥陣顧台灣」造勢晚會，會場6000多張椅子全被坐滿，不少民眾站著參加，現場搖旗吶喊，氣勢高。

民進黨新北市黨部主委余天、資深媒體人鄭弘儀、詩人吳晟等人到場助講，最後壓軸則由總統蔡英文擔綱，鄭弘儀說，魏明谷做到禁採砂石、讓台化燃煤鍋爐關爐、拆除大違建五星共產寺，又推綠能和爭取1000億元交通建設，彰化4年來已有改變，未來4年要再改變，懇請再支持會做事、會做對的事的魏明谷。

余天用其好歌喉炒熱會場氣氛，他自嘲在彰化唱歌，不會有壓力，在高雄就不一樣，若在高雄可能就像歌手詹雅雯一樣慘遭言語霸凌。

壓軸由總統蔡英文擔綱，她懇請鄉親在一票都不能少、差一票都不行的緊繃選情下，投票和拉票關係未來4年彰化發展，她更以中國製造假新聞、製造網路聲量打擾選情，要鄉親用選票告訴全世界，台灣人民堅持民主自由、主權尊嚴，絕不輕易被打倒。

蔡英文說，民進黨和國民黨相比，民進黨表現比國民黨好很多，有人說這次選舉要換新這是錯的，若換成保守、退步國民黨再重新拿回政權，彰化會變成怎樣的城市？前瞻計畫國民黨反對再反對，捷運大建設不是插旗喊喊就行，選前反對、選後插花，鄉親思考若彰化再讓國民黨回來，現在已有綠能建設能創造工作機會、鐵路高架化和台中捷運延伸到彰化是不是全沒了？

蔡英文懇請鄉親，改革不能走回頭路，不能讓中國介入操弄台灣選舉計謀得逞，更不能再讓保守、退步的國民黨重新拿回政權，鄉親能用自己選票，未來4年繼續與民進黨做對的事。