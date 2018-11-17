韓國瑜北漂競選廣告惹議 女主角PO文道歉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜官方廣告《孩子回家紀實篇》中，26歲的富邦悍將啦啦隊成員「安妮」吳尚樺，表示自己北漂10年，遺憾無法見到爺爺過世前的最後一面。（圖擷取自YouTube）

2018-11-17 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜競選廣告《孩子回家紀實篇》中，26歲的富邦悍將啦啦隊成員「安妮」吳尚樺，表示自己北漂10年，遺憾無法見到爺爺過世前的最後一面，事件引起熱議。吳尚樺昨（16日）深夜首度回應，稱影片內容都是她的真實故事，造成公司困擾非常抱歉。

吳尚樺在影片中表示，爺爺奶奶過世時，自己都待在台北，無法見到親人最後一面，一度激動落淚。此番言論遭到知名球評石明謹批評，指親人過世不回家，卻為了投韓國瑜一定要回家，痛批「不孝到令人想哭」。

她昨深夜首度透過臉書親自回應，稱影片中的故事都是自己真實故事。吳尚樺說，爺爺過世是在3年前，她在上班途中接到家人電話說爺爺進加護病房，就盡快搭乘高鐵返家，沒想到還是來不及見到最後一面。

吳尚樺說，這次的事件引發民眾關注，造成公司的困擾及牽連感到非常抱歉。她特別強調，事情發生當時也並非擔任富邦悍將啦啦隊的期間，特此為公司澄清。

她還說，想要善念表達關懷是她的原本初衷，很多事情就是這樣環環相扣，每一件事都體驗後才會知道，她會為自己說的話負責。

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