鄭文燦情義相挺老戰友 南下台中陪林佳龍車隊掃街

選戰倒數，鄭文燦（右三）情義相挺老戰友，到台中市陪林佳龍（左三）車隊掃街，還送上新書《鄭文燦模式》。（記者蘇金鳳攝）

2018-11-16 19:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選戰倒數，桃園縣長候選人鄭文燦今天來到台中，陪台中市長候選人林佳龍在大里區掃街，還送上新書《鄭文燦模式》，兩人更訂下約定，連任成功後，持續推動「中桃新興城市論壇」，分享城市治理經驗。

鄭文燦今天到台中市，除了為民進黨市議員林德宇等人輔選，下午也到大里與林佳龍會合，展開大里地區掃街，沿路受到民眾熱烈歡迎。

掃街前，鄭文燦先送上新書《鄭文燦模式》，他說，書中寫的是大學時代到現在當市長的過程與經驗，第一張照片就是他與學長林佳龍30年前的合照。他當市長時，跟林佳龍訂了「桃園台中雙城論壇，要雙城共好」，當時約定「選舉要相挺」，林佳龍要辦台中市辦花博，又要選舉，比較忙，他在桃園時間雖然有限，還是要來為林市長加油。

鄭文燦說，對於選舉，他跟林佳龍都沒有撇步，都是一步一腳印來實現市民的願望，而台中的轉型是在林佳龍市長任內奠定，像桃園發展捷運，台中也發展捷運，兩個地方捷運需要很多預算，兩人都很用心的規劃。

對於鄭文燦在選舉倒數還來幫忙掃街，林佳龍說，很溫暖，兩人是老戰友，從校園到街頭，現在兩個都是直轄市市長，而台中及桃園都是新興的城市，展現治理的能力及政績，透過這次合體，展現「政績是王道」的訴求給選民，城市的轉變需要時間，要選對人、才能做對事，桃園是如此，台中也如此。

林佳龍說，他跟鄭文燦兩人相約，競選連任成功後，持續推動「中桃新興城市論壇」，分享城市的治理經驗。

林佳龍表示，上次市長選舉，他在大里得票超過6成，有那麼多的民意支持，當然要有所回應。大里是他推動都市計劃調整影響最深遠的地方，例如交通水利發展，跟桃園很多相似，因此選擇在大里掃街，加上很多民眾肯定鄭文燦的政績，兩人站在一起，訴求選民給認真做事的市長繼續服務機會，選對的人做對的事，4年可改變一個城市，桃園台中都是如此。

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