金門查賄 聲押金寧鄉民代表候選人

2018-11-16 15:43

〔記者吳正庭／金門報導〕金門檢方查賄槓上開花，繼烈嶼鄉查獲賄選，今天再宣布查獲「議員綁代表」現金套票賄選案，金寧鄉楊姓鄉民代表涉嫌以縣議員每票5000元、鄉民代表每票3000元的代價，對選民賄選；檢方偵訊後，將楊姓鄉代候選人聲押獲准，並追查涉案議員候選人、資金來源等。

金門地檢署表示，楊姓鄉代候選人為求自身及其所支持之縣議員候選人勝選，涉嫌以縣議員一票新台幣5000元，鄉民代表一票3000元代價，向選民買票；檢警見時機成熟，昨天與抵金支援的士林地檢署檢察官蔡東利率調查處幹員，搜索楊姓鄉代候選人及選民住處，查扣現金5萬餘元、候選人名片並約談、拘提楊姓鄉代候選人及選民等4人到案。

檢方指出，涉案的楊姓鄉民代表候選人，以1萬6000元向蔡姓選民及家人買票，事證明確；檢方以違反選罷法涉嫌重大、且有勾串共犯及與尚未到案之證人有串證之虞，向法院聲請楊嫌羈押禁見獲准。

蔡姓選民等人涉收受賄賂，觸犯刑法投票受賄罪，因坦承不諱且主動繳回賄款，分別諭知交保及請回。

金門地檢署主任檢察官吳錦龍表示，被告楊姓鄉代候選人對於「套餐」中有關縣議員賄款的資金來源? 流向及涉案的人數? 均未交代清楚，是偵辦重點。

吳錦龍表示，續辦烈嶼鄉鄉長候選人陣營涉賄案情，昨晚已將中介並交付台、金機票的林姓涉案人收押，目前金門查賄案有被告18人、證人4人，有2案共3人羈押。