徐欣瑩政見會駁民進黨指控 葉芳棟承諾推乾淨選舉

2018-11-16 12:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣黨部15日指控，民國黨縣長候選人徐欣瑩涉嫌假送白米真賄選，徐欣瑩今早芎林鄉公辦政見會上猛力反駁，批評是對一個孝子慈善義舉的抹黑污蔑；無黨籍葉芳棟則順著話題，承諾當選縣長後將推動乾淨選舉，贏得現場聽眾熱烈掌聲。

對此，民進黨新竹縣黨部回應表示，白米包裝貼紙上有新竹縣長參選人的稱呼和姓名，在競選期間，這樣的行為不是賄選，什麼才叫賄選？公然在全縣發送2000包，數量之大，嚴重影響選情。徐欣瑩記者會中由18歲大學生出面，但紅色貼紙上印的是「慈善企業贊助」，反問對手「這名大學生是哪家企業的負責人？」全案已報請檢警調查。

新竹縣第3場公辦政見會今早在芎林國小禮堂舉辦。經由抽籤，第一個上台的徐欣瑩，在發表政見後特別針對民進黨的指控提出說明。她表示，楊姓友人的母親是她的好友，家族長期投入公益，今年7月正好逝世3周年，兒子想圓滿媽媽的遺願，想捐贈白米給需要的人，但不知道全縣怎麼找到這些人，所以找她協助一起辦理慈善活動。

徐欣瑩說，對方特別在白米包裝袋貼上紅紙，感謝她協助辦理，「我是做事的人，我沒出半毛錢」，這樣一個孝子圓母願的善舉，7月間的事，卻在15日的選前9天，被民進黨抹黑污蔑成賄選。

接著，她出示準備好的看板說，7月當時團隊曾召開記者會說明協助捐贈白米，請問大家「如果賄選，有人還召開記者會昭告天下嗎？」她懇請全縣鄉親支持「拒絶抹黑，還新竹縣一個清淨的選舉。」

第二個發表政見的葉芳棟，首先詢問縣選委會，縣長候選人競選經費有無上限？若他當選縣長，將推動乾淨選舉，讓有抱負理想的年輕人浮出台面。第一不能發放紀念品和傳單，只能在各公所或村里集會所、活動中心，公告自己的政見，因為現在智慧型手機十分方便，只要掃瞄二維修碼，即可瀏覽政見。

葉芳棟說，第二不能炒米粉、送白米。第三不能不能插旗幟和看板。第四不能做電視台廣播廣告。第五所有公職人員出席捻香場合，不能穿繡上有名字的背心。他並強調，本人不辦造勢活動，不接受政治獻金。應該規定所有的政見發表都只能公辦，這樣才能真正做到乾淨選舉、公平參選的目的。語畢，台下立刻回報熱烈掌聲。

現場的縣選委會人員表示，經查，縣長候選人的競選經費，新竹縣的上限是3300多萬元；但若超過，按目前相關法令，尚無罰則。