丁要恢復敬老金 柯嗆：不要操弄世代戰爭換選票

2018-11-16 10:59

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今早持續勤走市場拜票，再度遇到多位民眾抗議、抱怨停發重陽敬老金，國民黨台北市長候選人丁守中昨也再度高呼，當選後將恢復敬老金。對此，柯文哲上午表示，不應當操控世代戰爭來換取選票。

柯文哲上午赴臨江市場拜票，雖受到攤商熱情歡迎，但仍有一位身穿綠衣的婦人在旁高喊「還我老人年金」，隨後又在逐一向民眾握手致意時，遭另一位民眾當面嗆聲。面對抗議如影隨形，台北市警察局安排的隨扈陣仗也越來越大。

柯文哲受訪表示，他的態度是，政策有問題都會修改，但重陽敬老金那件事情，到現在為止，學術界不管是社會學、政治學、公共行政學，從來沒有一個學者出來說，該發齊頭式的重陽敬老金，表示學理上它（指齊頭式發放津貼）是不對的，只是騙取選票還是有用。

柯文哲強調，政治固然有它的競爭，但還是要維持一定的理想性，不應當操控世代戰爭來換取選票。

柯文哲表示，現階段台灣社會還是存在世代的衝突，從太陽花學運就可看出端倪，面對這種世代之間的不同意見，他思考的是，怎麼會去創造和諧、共同的社會，比方說「青、銀共居」，雖然目前的公務體系，大家都不喜歡，但他還是在陽明老人公寓裡面，讓年輕人進去，還推動祖孫共學，讓祖父母和孫子一起上小學與樂齡學堂，也在文山區的老人院內設了幼兒園。

柯文哲重申，他不太喜歡操控世代戰爭來換取選票，他也知道，錢被取消就是會不爽，3年前台北市推路邊停車收費時，也是人人喊罵，但相信現在辦公投在台北市會過關，因為有路邊停車收費，才有辦法做鄰里交通改善計畫與1280定期票的補貼，有些東西維持一個理想性，等4、5年後台北市有完整的老人福利系統，老人才會覺得跟其他縣市比起來，還不錯，在那天來到之前，大家心裡面還是不爽也沒辦法。