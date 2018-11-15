大路竹地區掃街拜票 陳其邁：感謝閃靈、滅火器力挺

陳其邁（右）與第二選區議員候選人陳明澤、黃明太車隊掃街拜票，出發前陳其邁與支持者握手致謝。（記者蘇福男攝）

2018-11-15 17:36

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今天下午和第二選區議員候選人陳明澤、黃明太，進行大路竹地區車隊掃街拜票，陳其邁要求韓國瑜要在辯論會上把政見講清楚，他同時感謝閃靈和滅火器樂團在此刻跳出來支持他，不畏遭支持韓總的網軍抹黑打壓。

陳其邁下午近3點，抵達田寮大南天福德祠，先向土地公上香參拜，隨後登上宣傳車與第二選區議員候選人陳明澤、黃明太，進行大路竹地區車隊掃街拜票，熱情的支持者沿途放鞭炮，為陳加油打氣。

陳其邁在接受媒體訪問時表示，韓國瑜要對自己提出的政見用功一點，像摩天輪、挖石油，從頭到底一直在迴避，這些政見都要做嗎？還是要切割？也許自己寫了哪些政見自己也不清楚，陳其邁說，政見會韓已錯失一次說明的機會，如果口誤或後悔就講清楚，他希望辯論會能見真章。

對於閃靈和滅火器樂團站出來力挺，陳其邁深表感謝，他說，自己是兩個樂團的粉絲，全家人更是閃靈的粉絲，過去與閃靈就有交情，彼此對台灣未來的流行音樂文化有共同的想像和願景，年輕人能自由自在表現自己，表現台灣最美麗的一面，十分難能可貴。

陳其邁有感而發表示，值此選戰挑戰時刻，站出來挺他的人，都會被網路上系統性的支持韓總的網軍抹黑打壓，因此對跳出來支持他的朋友深表感謝，他說，韓走到高雄哪裡就嫌到哪裡，他所說的話和政見就說明了一切，歡迎所有市民18日來岡山文化中心旁的舊黃昏市場空地參加造勢晚會，也請各界拭目以待。

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