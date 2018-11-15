陳其邁「1118超級星期天」 請來重量級神秘嘉賓

2018-11-15 17:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕輸人不輸陣！民進黨高雄市長候選人陳其邁也將於本週日，在岡山舉辦「1118超級星期天」造勢晚會，除了陳菊、賴清德出席力挺，另有一位重量級神祕嘉賓將出席，就是前高雄市長、現為駐日代表的謝長廷。此外，滅火器樂團主唱楊大正，也將到場演唱《島嶼天光》。

繼國民黨韓國瑜昨晚在岡山造勢，陳其邁也將於本週日晚間6點起，在岡山文化中心旁的舊黃昏市場空地，舉辦「1118超級星期天」造勢晚會，場地約可容納3萬人。

陳其邁競選辦公室總幹事召集人劉世芳、競選辦公室總協調陳啟昱，於今天下午4點召開記者會，呼籲大家當天出來挺高雄。

陳啟昱表示，目前已租不到遊覽車了，呼籲民眾搭搭乘捷運，當天在捷運南岡山站出口備有接駁車，如果走路的話，從捷運站約6、7分鐘可以抵達。

現場比照韓國瑜的岡山造勢場子，也擺放2萬張椅子，並邀請前高雄市長謝長廷、陳菊、行政院長賴清德到場，說明愛河整治狀況。

劉世芳表示，韓國瑜的岡山造勢，號稱湧入10萬人，但議會、農會系統就動員5、6000人，南部退休軍公教聯盟為主力，搭乘捷運約1萬人，總計動員人數約2萬上下，而且岡山總人口只有9萬7000人，她提供這些數據，讓民眾判斷10萬人是真是假？

晚會並邀請金曲歌后張秀卿、老家在高雄阿蓮的藝人黃西田暖場，滅火器樂團的楊大正最後也會現身，演唱《島嶼天光》。