北市勞動局多威？ 網友：名號一出公司急吐錢

北市勞動局長賴香伶獲網友一致好評，不少人表示台北市勞檢真的抓很嚴。（資料圖）

2018-11-15 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市勞動局長賴香伶遭男子李明彥持鋼筋攻擊，但她表示不會被打倒，還會繼續為勞工朋友努力。而對於北市勞動局的認真與「威名遠播」，有網友在PTT發文背書，稱自己被公司亂扣薪，結果向主管嗆聲要去北市勞動局檢舉後，公司立刻把錢吐出來，吸引不少網友分享自身經驗。

網友「臺灣獨立」在PTT發文指出，公司不時少算薪資，如請年假被當事假扣一天錢，因此直接跟主管嗆：「週四前沒一起還我，我就直接去北市府申請勞動檢查」、「『工資未全額給付』，一次至少罰兩萬起」，結果公司乖乖將錢如實轉帳。

發文網友表示，公司去年也曾欠過兩天薪水，因為每個月都算錯，每個月都討也累，因此忍三個月後一併討，還順便檢舉高薪低報，之後都有討回來。「還讓它被勞保局拜訪，它知道我真的會去檢舉，現在就比較乖了」、「真的要感謝賴香伶局長等人的努力啊」，也拜託大家11月24日出來投票，守護自己的勞動環境。

此文一出後，不少網友也分享自己的經驗：「朋友在金融界也是變乖了」、「申訴是真的會勞師動眾來檢查的」、「當然會怕阿，照三餐來勞檢煩你，員工知道這狀況後都想跑了，公司還想不想開阿？」。

「賴局長的威名是真的，朋友公司被檢過」、「我待的上個公司也被我檢舉過不太想給特休，後來勞檢員來關切，主管拜託我別再檢舉了，該給的都會給我，惦惦放就好」、「我們公司前幾年有人加班超時也被抓」

除此之外，有人留言爆料：「我公司因為怕北市府的勞動局，所以拒絕柯P的兒子來面試，這算八卦嗎？」

但也有人對此文不屑表示：「沒頭沒尾沒證據，就可以用爆卦拉票」，對此發文者也回嗆：「成天懷疑別人，這樣的人生也太可悲了吧。」