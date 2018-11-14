徐欣瑩推新廣告「選擇篇」 柯文哲與學姊再現身力挺

2018-11-14 12:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕選前倒數10天，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩今日公佈最新的「選擇篇」電視廣告影片，打出「您的選擇，我來負責」，期望選民能選擇一個與民眾站在一起又有經驗，且不炒土地、不包工程、不收紅包的縣長；台北市長柯文哲與國民學姊黃瀞瑩也再次用影片對徐欣瑩表達支持與期盼。

廣告影片中提到，面對政治的紛擾，許多人往往難以抉擇，但「沒有相關經驗」、「眼中只有黨派利益、圖利特定財團」的人，絕非人民的最佳選擇；而一位公正不貪污、重視人民權益，有著多年服務經驗，始終與民眾站在一起的人，才是最佳的縣長人選。

徐欣瑩表示，在廣告片中她有句台詞「您的選擇，我來負責」，她這一、兩年傾聽民眾意見，大家都說徐欣瑩是新竹縣的希望，因此之前看板主打「新竹新希望」，自己也是過去10多年來唯一深耕地方，跟新竹縣民共同奮鬥過的候選人。

徐欣瑩說，這次新竹縣的選舉全台矚目，大家都在關心徐欣瑩這個小蝦米，能否成功對抗大鯨魚，讓新竹縣擺脫20幾年來兩派纏鬥的局面，只要民眾選擇她，她一定會不負民眾所託，照顧並捍衛民眾的權益，讓縣政有新氣象、新願景，人民生活有新希望。

除了介紹新廣告，柯文哲市長與國民學姊黃瀞瑩也再次用影片對徐欣瑩表達支持與期盼。

柯文哲說，徐欣瑩的成績是有目共睹，她是一個有credit、能夠接受檢驗的人；特別是她有科學的訓練，但是又有女性溫柔的特質，加上當過民意代表，不但願意溝通，更願意站在人民的角度去思考，而不是只有藍綠的這種思維，也期待徐欣瑩當縣長可以讓新竹縣成為民主、自由、多元、開放的城市，呼籲選民共同改變台灣、支持能讓新竹改變成真的徐欣瑩。

徐欣瑩團隊表示，新廣告「選擇篇」14日開始在全台播出，希望強化徐欣瑩清廉從政、在地多年深耕的印象，藉此號召更多新竹縣的遊子能夠回鄉投票。