假冒臉書社團抹黑 楊文科陣營質疑徐欣瑩陣營涉入

國民黨新竹縣長候選人楊文科陣營發言人田昭容（左）和律師柯志諄（右）今晚召開記者會，質疑有造假臉書社團抹黑楊文科。（記者蔡孟尚攝）

2018-11-13 20:08

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國民黨新竹縣長候選人楊文科陣營今晚緊急舉行記者會表示，擁有18萬餘名成員的臉書社團「新竹爆料公社」遭人蓄意造假後，頻頻po出抹黑楊文科的貼文，他們質疑社團成員有民國黨縣長候選人徐欣瑩的秘書、特助，版主也疑似是民國黨成員，要徐陣營講清楚說明白。截至目前，徐欣瑩陣營尚未提出說明。

臉書社團「新竹爆料公社」社長也在自己版面上鄭重澄清，有人為了政治目的，蓄意造假「看見新竹」粉絲頁和「新竹爆料公社」社團，po出抹黑某位縣長候選人的影片跟文章，並花大錢買廣告推播，企圖利用他長久以來對鄉親們的付出所建立起的熟悉與信賴，借刀殺人，他對此感到非常失望且不齒，擔心信任他的鄉親們會被那些惡意人士誤導，因此特別發文澄清。

楊文科陣營發言人田昭容說，造假社團成員有3人分別是徐欣瑩特助及秘書，另外版主疑似是民國黨成員，請徐陣營說清楚講明白，是否為了政治目的，蓄意造假臉書社團企圖抹黑，而且昨天事件曝光後，這些人就立刻退出社團，請問他們到底在怕什麼？是不是心中有鬼？

田昭容說，如果以上情事屬實，那她合理懷疑徐陣營連臉書社團都可以造假，就表示在粉絲頁上面po的攻擊楊文科的文章跟影片，也應是造假抹黑的惡意斷章取義。