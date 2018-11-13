桃園市政見會》朱梅雪挺同婚 當選組律師團釋憲

朱梅雪拿下工人帽，綁上七彩絲帶。（記者陳昀攝）

2018-11-13 11:11

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園唯一一場公辦市長政見發表會今早登場，第三階段杰倫，「勞工市長」候選人朱梅雪頭戴七彩絲帶，宣示若他當選，桃園有任何一位同志因為歧視的特別法無法在配偶欄寫上另一半名字，市府將組律師團打釋憲官司。

朱梅雪說，這次選舉真的很困難，基層工人沒有錢，他跟現任市長鄭文燦之間差距最小的是候選人號次，鄭文燦是他的5倍，但經費至少差300倍，大型看板他也一片都買不起，宣傳車、發傳單都是工會幹部或勞工朋友義務幫忙。

朱梅雪說，20年來藍綠輪流執政、政治酬庸，但兩黨自己的子弟越來越爽，勞工越來越苦，顯見兩黨沒有要改革，只想搶奪政治地位，其中檢驗標準就是「缺乏資源的人有沒有被保護」。

朱梅雪表示，他的參選就是為了改革，照顧沒有被保護的人，無論是被大量解僱的工人、被迫放無薪假的勞工、被房貸壓得喘不過氣的年輕人，甚至是沒有選票的貓狗跟藻礁。

朱梅雪提及月初台中黎明幼兒園園長林金連騎腳踏車衝撞台中市長林佳龍坐車，「對現有體制怎樣的絕望才會做這樣的事？」他說，鄭文燦跟林佳龍都不了解，辦再多活動，只要有人再拿生命衝撞，就代表沒有改革決心。

朱梅雪表示，很多人歧視同志、打壓他們的尊嚴，他當選後，只要桃園有任何一位同志因為中央訂定歧視的特別法，讓其配偶欄無法寫上另一半的名字，市府將組成律師團打釋憲官司，「若受人尊敬與討人喜歡無法兩全，我選擇受人尊敬」。