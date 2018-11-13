陳其邁牽手吳虹首度拍片 高雄媳婦看見高雄的好！

陳其邁牽手吳虹（中）首度拍片，闡述對高雄的深刻情感與印象。（記者王榮祥攝）

2018-11-13 11:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕住高雄27年、民進黨高雄市長候選人陳其邁的牽手、來自馬來西亞的高雄媳婦、醫師吳虹，今透過影片以一位移居者角色，述說對高雄的感情。她感慨指出，有人嘻皮笑臉說高雄又老又窮，這是典型台北人對高雄的刻板印象，她形容高雄被忽略50年、花了20年調養，現在氣色變好、皮膚也變漂亮、樣子更是年輕，原本就天生麗質，又有人細心照料、營養充足，再來就準備又跑又跳了。

吳虹同時指出，她的孩子已到台北念書，未來她會鼓勵孩子去外面世界看看，然後再回來高雄打拚，她強調「這不是北漂」，是希望孩子能多些人生經驗。

吳虹表示，高雄人就是熱情，跟高雄的太陽一樣熱情有活力。她在台中念書時認識同班同學陳其邁。畢業之後因為陳其邁的家鄉在高雄，就來到高雄找工作，在高雄榮總服務，到2018年為止，已經27年。

提到2014年的八一氣爆事件，吳虹說這是一件很讓人痛心難過的事情。但是這個事情不可能發生在台北或其他地區，因為只有在高雄這種地方，才有這種管線。

吳虹打了個比方，如果台灣是母親的話，台北就像長子，高雄是家裡的老二。幾十年來，老二默默付出，資源卻是老大享盡。這是一件多悲傷的故事；另外一個悲傷的故事是，71年前的二二八事件，國民黨軍隊在要塞司令彭孟緝指揮下，屠殺高雄市民數千人，這是更沉重的傷。

令吳虹深深感動的是，這個傷後來卻孕育出美麗的花朵。那就是39年前的高雄美麗島事件。最後，台灣終於誕生了第一個本土政黨，這是高雄的驕傲。

吳虹很難想像，一個被重工業家暴超過50年的孩子，要如何重新健康起來。但20年來，本土政黨出身的市長不放棄，他們一點一滴地為高雄的傷口清創。把髒污的變漂亮，把貧窮的變光鮮。這是一個多勵志的故事。

吳虹表示，陳其邁何其有幸，在13年前，參與了這個勵志故事，擔任高雄市代理市長。在他身邊，吳虹看到他每天在想著要怎麼樣讓高雄這個自己的家園變得更好。

吳虹強調，民進黨當家的高雄，終於有人真正關心、真正呵護、真正想要改變市民的生活品質。而不只是把它當作詐取經濟利益的地方。51年的傷害，用了20年修復，到底能走到什麼地步。吳虹以自己作為一個醫生的角色說，高雄恢復得真的很好。

吳虹認為高雄的氣色變好了，皮膚變漂亮了，樣子變年輕了，原本就天生麗質，現在又有人細心照料、營養充足。再來我們就要準備要跑要跳了。

話鋒一轉，吳虹說，這個時候，那個持續傷害妳51年的人，又跑來了。嘻皮笑臉說，高雄又老又窮。這就是一個典型的台北人對高雄的一個刻板印象，他可能20年沒有來過高雄了。

吳虹表示，和陳其邁結婚後，生了兩個孩子，他們在高雄出生、長大。每當看到孩子燦爛的笑容，就像看到希望。一切的辛苦跟委屈，都微不足道了。

吳虹指出，高雄其實是一個海港城市，因為她，旁邊有海。輕軌的這一段其實就是沿著海，舊的鐵道建立的。這整段坐下來，可以看到很漂亮的一個海港風景。她曾經從愛河之心一直騎騎騎，騎車到哈瑪星，然後坐渡輪過去旗津。

經過車站，看到有打狗音樂祭的廣告。吳虹說要拍給女兒看。她在台北讀書，希望她可以回來參加。

吳虹強調，她是母親，也是高雄的媳婦。她相信，在高雄成長的孩子，一定看得到充滿希望的未來。她一直這樣相信著。

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