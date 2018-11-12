蔡英文軍禮歡迎帛琉總統 感謝未屈服中國壓力改變對台灣的支持

總統蔡英文12日在總統府前主持「軍禮歡迎帛琉共和國雷蒙傑索總統伉儷」。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-12 18:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天下午在總統府前，以軍禮歡迎我太平洋友邦帛琉共和國總統雷蒙傑索時表示，近年來帛琉觀光因為政治因素受衝擊和壓力，但雷蒙傑索沒有因此退讓，依然堅持環境永續，並提升觀光品質立場，也對中華民國台灣的國際參與給予最大支持，她要代表台灣人民表達最深感謝，台灣會和帛琉共同面對挑戰、相互給予最大支持。

蔡英文說，2016年，雷蒙傑索特別率團參加她與副總統陳建仁的就職典禮，2年多來，台帛合作也越來越緊密，近年來，帛琉觀光因為政治因素受到衝擊和壓力，但雷蒙傑索沒有因此退讓，依然堅持環境永續、提升觀光品質立場，也對台灣國際參與給我最大支持，從今年5月世界衛生大會、9月的聯合國大會、以及第三屆防治非傳染性疾病高階會議，都能看到帛琉為台灣仗義執言，她要代表所有台灣人民表達最深感謝。

蔡英文說，帛琉是台灣最好的朋友，過去有相似南島文化傳統，當代則共享民主自由、永續發展共同價值，基於這樣密切情誼，台灣會與帛琉共同面對挑戰，相互給予最大支持。今年暑期旺季，台灣特別由國籍航空加開直飛航班，鼓勵更多國人到帛琉觀光，對雷蒙傑索重視的氣候變遷、海洋資源以及潔淨能源等議題，也會持續和帛琉並肩合作。雷蒙傑索的來訪，除了就兩國合作項目交換意見，也安排了交流行程，相信有助於未來繼續合作、交流。

雷蒙傑索則表示，感謝中華民國台灣對訪問團熱情款待，帛琉和台灣共享手足之情、雙邊關係非常穩固，他本人也非常重視台帛雙邊關係。她強調，台灣與帛琉關係，奠基於對自由、和平、安全的追求，以及人權保護，此外，兩國對文化傳統的維護也展現共享價值。帛琉承諾，為了人民的利益，將繼續促進和台灣雙邊夥伴關係。

疑身體不適 外交部特約攝影昏倒送醫

今日下午軍禮後，外交部特約攝影疑因身體不適，在總統府後方三號門倒地，救護車隨即到場將其送醫。外交部表示，因涉及同仁病情隱私，尊重當事人及家屬，不便提供相關細節。