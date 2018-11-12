林智堅將深化新校園運動 整建4大運動場館

竹市教育環境再提升！林智堅將深化新校園運動、整建四大運動場館 ！（記者蔡彰盛翻攝）

2018-11-12 15:03

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市是一座兒童城市，14歲以下孩子的人口比例高達18%，新竹市長林智堅舉辦「教育扎根計畫政策發表會」，宣示未來將以新校園運動、通學步道等政績為基礎深化，持續提升師資人數、閱讀、體育等資源，還要新設、整建四大體育場館，提供給下一代更好的教育學習環境，以及知識的遊樂地。

林智堅表示，新竹市是少數投入美學、整體規劃，並以專案計畫推動校園興建的地方政府，投入超過31億元，新建關埔小學與華德福實驗學校，並改建22棟老舊校舍；以關埔國小為例，教室與教室形成聚落的關係、走廊寬敞，並有大屋簷，孩子不論陰晴都可以活動，「附近居民都佩服市府執行力」，關埔甚至改變周遭社區的環境，成為孩子親近大自然的「知識遊樂地」。

林智堅表示未來將改善12所學校圖書館、增加圖書資源，還向教育部爭取2千萬，設置6座社區共讀站，另外「新竹市總圖書計畫」也將是未來四年內的重點建設。

林智堅說，未來新竹市國中教師員額編制將從2人提升為2.2人；他也持續改善通學步道，讓孩子也可以「走路隊」回家；提出教室降溫計畫，為了讓孩子有舒適學習空間，預計每年投入1.5億元，三年共4.5億元，成為非六都第一個全市公立國中小裝設冷氣的縣市。

體育方面未來將透過增加教練與防護員數量、升級體育設施、新建體育場館，提升體育環境。首先，他上任後已增聘三成專任運動教練，未來將持續新增，也將引入專業的健康照護人員，預防運動傷害與復健；也將投入1.2億提升學校體育設施，包含翻修跑道、整建風雨球場，目前已向教育部爭取經費新建竹蓮、青草湖及水源國小三處的風雨球場；第三將加強體育場館資源，包含整修香山運動場、新設富禮國中射箭館、香山國民運動中心、簡易棒球場，讓不同專長的孩子，都能夠充分發揮與學習，在人生舞台上發光發熱。