重申「4大3新1園區」 劉櫂豪：延續黃健庭好的政策

2018-11-12 10:39

［記者黃明堂／台東報導］民進黨台東縣長候選人劉櫂豪「4大3新1園區」競選主軸，今天由文創、青創、有機農業、運動觀光界人士共同肯定；劉櫂豪也承諾，對現任縣長黃健庭多項好的施政，將予延續。

劉櫂豪「4大」施政主軸包括「文化立縣、友善農業、新創基地、南島首都」，成立3大新億基金，包含新創基金、新農業基金與觀光基金，另將由中央與地方合作，在台東成立南島文化園區。

劉櫂豪說，這不是選舉到了才做的文宣，而是他累積10多年的思考，與各行各業聚會，聽取很多意見，才擬訂出未來發展主軸。他說，台東有多元族群文化留下美麗故事，讓每族群有自信傳承，未來，台東縣政府不是只有文化處才辦文化，每一局處都應推廣文化。

劉說，善待過去就是創造未來，他會致力於讓老舊建築物風華再現。實現友善農業，推廣友善耕作，產品分級，打造台東成為安心優良的農產品品牌。成立新創基地，設單一窗口提供創業資金及諮詢，對初期創業設備提供協助，降低創業者花費。

劉櫂豪肯定縣長黃健庭任內有很多好的政策，他將延續舉辦，像熱氣球、衝浪、鐵人三項、慢食節等等。他會與縣內外的民間團體合作，目標是1年52週都有活動，特別是加強淡季旅遊。

陶藝家廖光亮說，沒有文化就像種子沒發芽，台東有不同族群文化就像美麗彩虹，劉櫂豪的文創政策值得支持；關山有機青農說，有機農業仍有很多問題，處於弱勢，很希望未來受更多關注。包括林坤池等鐵人三項運動推廣人士也肯定劉櫂豪重視體育觀光。