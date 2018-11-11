「請不要跟我說韓國語」 李進勇支持者自創布條吸睛

有支持者身上貼著「請不要跟我說韓國語，因為我不會說韓國語，我只會說台語，請讓我說台語」的標語，成為焦點。（記者廖淑玲攝）

2018-11-11 22:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕總統蔡英文今天南下拉抬雲林縣長候選人李進勇參選聲勢，呼籲雲林鄉親大團結支持民進黨、支持李進勇連任，並用手中這張選票，告訴全世界，台灣人不會屈服在中國的壓力下。

距離大選投票不到2週，今天下午雲林虎尾李進勇大型造勢會，湧入超過1萬6000人，會場還有支持者身上貼著「請不要跟我說韓國語，因為我不會說韓國語，我只會說台語，請讓我說台語」的標語反撲韓國瑜，成為焦點。

蔡英文痛批對手惡質的選風，假消息、假民調、宮廟假籤詩，甚至還有假冒蘇治芬打電話叫支持者投給國民黨的惡劣選舉手法，呼籲所有支持者，認清黑是黑，白是白。

蔡英文批評馬執政時政府不改革，才讓民進黨執政這麼辛苦，國民黨最沒有資格教訓民進黨，因為國民黨只會依靠中國，不知道要壯大台灣，放任中國滲透台灣，這場選舉是進步跟倒退的對決，是正直跟抹黑的對決，同時也是真跟假的對決。

蔡英文強調，製造垃圾或者是丟垃圾的人，沒有資格嫌掃地掃得慢，呼籲全民不能讓黑金跟保守勢力再起，支持民進黨，支持改革，支持李進勇，11月24日所有台灣人民要用手中這張票告訴全世界，台灣人不會屈服在中國的壓力之下，台灣的主權跟尊嚴，決不能拿來交換，喚起大家一起守護雲林、守護台灣。