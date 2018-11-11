陳水扁出席「三鳳宮」音樂晚會 中監准了但籲守四不

前總統陳水扁應邀參加今晚在高雄市三鳳宮舉行的「阿扁總統受政治迫害10週年紀念晚會」，中監准扁出席。（資料照，記者張忠義攝）

2018-11-11 18:49

〔記者許國楨／台中報導〕前總統陳水扁應邀參加今晚在高雄市三鳳宮舉行的「阿扁總統受政治迫害10週年紀念晚會」，他上午臨時提出申請，中監綜合審查與斟酌高雄長庚紀念醫院醫療小組的診療建議，出席前揭音樂晚會，有助於陳前總統病情的改善，准扁出席。

但中監也要求陳前總統在不上台、不演講、不談及政治及不接受媒體採訪的原則下，同意其出席這次的音樂晚會。